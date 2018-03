Se retrasa estudio de reforma sobre tránsfugas en alcaldías

Lee también

Oficialmente recibieron en el seno de la comisión de reformas electorales y constitucionales de la Asamblea Legislativa la notificación del fallo emitido por la Sala de lo Constitucional sobre la ilegalidad de que miembros de los concejos municipales cambien de partido durante sus períodos.Todos los partidos quedaron de acuerdo en que la próxima reunión discutirán las propuestas de reforma para hacerla cuanto antes, debido al acuerdo que se tomó de que no se harían cambios en el Código Electoral un año antes de las elecciones a menos de que el máximo organismo electoral lo considerara pertinente; sin embargo, esta, por ser una sentencia de la sala, debe legislarse.“Se entiende que lo que la sala nos ha ordenado en esa resolución es simple y sencillamente que desarrollemos las consecuencias que eso trae y una de las consecuencias de cambiarse de partido es, aunque se declare independiente, es simple y sencillamente que va a quedar inhabilitado por tres años a no participar en elección alguna”, declaró el diputado del PCN y miembro de la comisión Mario Ponce.Todas las sentencias de la sala tienen una inmediata vigencia, es decir que desde el día en que se hizo pública no puede haber ningún miembro de concejos municipales que se cambie de partido para poder competir en las próximas elecciones porque estaría cayendo en una inconstitucionalidad, al igual que como sucede con los diputados que lo hacen.