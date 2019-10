“Se rieron de mí porque quería ser científica”: Directora de Investigación de la Universidad Gerardo Barrios

Diana Jiménez de Contreras es doctora en Ciencias de la Tierra y en la actualidad se desempeña como la directora de Investigación de la Universidad Gerardo Barrios (UGB). Pero haber cumplido sus metas no le fue fácil, muchos se rieron de ella cuando dijo que ella quería ser científica.

Recuerda que desde pequeña sintió curiosidad por las cosas que sucedían a su alrededor, pero lo que captaba verdaderamente su interés era todo aquello relacionando con la naturaleza.

Esa inclinación le llevó a estudiar una carrera en Ciencias Naturales, pero a través de los años ha ido especializándose a través de estudios en el extranjero y en ese marco ha logrado realizar más de siete estancias de investigación en países como Japón, Estados Unidos, España y en el prestigioso Centro Internacional Abdus Salam de Física Teórica, que está situado en Italia.

El más reciente programa internacional en el que ha participado la investigadora es Hidden No More, un programa del Departamento de Estado de los Estados Unidos que reúne a mujeres de todo el mundo destacadas en carreras STEAM (carreras enfocadas en áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática, según sus siglas en inglés).

El más reciente título obtenido por Diana Elizabeth, quien nación en San Miguel es el de Doctora en Filosofía (PhD) con especialidad en Ciencias de la Tierra, obtenido en la Universidad de Barcelona, en España.

Según explicó, esos experimentos en su casa durante su niñez derivaron en las ganas de aportar algo a la sociedad a través de sus campos de estudio, pero no fue sino hasta después de los terremotos que azotaron el país en enero y en febrero de 2001 que decidió que le interesaba estudiar vulcanología.

"Los terremotos de 2001 me impactaron. ¡No podía quedarme de brazos cruzados! Una colega que también trabaja en el área de las Ciencias de la Tierra me dijo: ‘A esta generación le interesará estudiar mucho para terremotos’. Pero no fue así", expresó.

Su interés, sin embargo, no fue pasajero, pero demostrarle a la población que era capaz sí se le hizo difícil, en una sociedad que de entrada considera que solo los hombres tienen la capacidad para desarrollarse en el área científica: "En clase de matemática, la primera vez que nos hicieron un examen, tuve una excelente calificación. Mi profesor se extrañó. Después de eso siempre me apartó de todos a la hora de hacer un examen. Quiero pensar que era para evitar que alguien me copiara las respuestas y no porque quería comprobar que yo estaba trabajando en mi examen y no copiando a alguien", expresó.