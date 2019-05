“Se trabajará para que haya internet en todas las escuelas”: futura ministra de Educación

Karla Hananía de Varela, ministra de Educación designada por el presidente electo, Nayib Bukele, aseguró que en el próximo quinquenio se buscará que El Salvador cuente con una educación totalmente bilingüe y que tenga enfoque en la tecnología, según sus primeras declaraciones como futura funcionaria.

De Varela, quien es socióloga y politóloga de profesión, manifestó: "El gobierno del presidente electo va a comenzar por aquellas escuelas que están en peores condiciones", al tiempo que habló de dignificar a los maestros y dotarlos de las herramientas que necesitan para ejercer su labor.

La próxima ministra también se refirió a que como gobierno darán continuidad a programas sociales que han beneficiado tanto a padres de familia como a estudiantes, pues eliminarlos sería "una inmadurez política".

"El hecho de eliminar programas, iniciativas que han beneficiado a la población es una inmadurez política, todo aquello que sea de beneficio, todo programa que esté impactando a los niños y maestros hay que impulsarlos. El programa ‘Un niño, una computadora’ se va a ampliar y el presidente está trabajando para la conectividad global, el internet en todas las escuelas", aseguró De Varela.

La ministra designada también dijo que es necesaria una prueba de aptitudes distinta a la actual PAES.

"Tiene que haber una evaluación, una prueba que responda al actual contenido de la currícula y el pénsum; la PAES tiene que cambiar al igual que la formación de los docentes", señaló.

Karla de Varela también dio a conocer ayer la forma en la que comenzó la relación con el presidente electo y, según dijo, fue en 2017 cuando conoció a la futura primera dama, Gabriela de Bukele.

"La vida me puso la oportunidad de poder conversar con la primera dama hace dos años, cuando todavía no se sabía que Nayib Bukele iba a ser candidato. Compartimos visiones, aspiraciones e intereses sobre el tema de la niñez, y me di cuenta de que había muchas coincidencias. Hace poco tuve la oportunidad de conversar con ellos cerca de 3 horas y confirmé que teníamos visiones en común, objetivos y principios compartidos. Posteriormente a la conversación vino la propuesta, la acepto con humildad, se trata de una responsabilidad muy grande", aseguró la próxima ministra.

En cuanto a la visión educativa, De Varela aseguró que junto con el presidente electo mantienen una idea de educación integral adaptada a los nuevos tiempos "y como dice la Constitución, una educación que promueva la solidaridad, la facilidad y el carácter".