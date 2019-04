Se triplican consultas por salud mental en el Bloom

Las consultas en el área de Salud Mental del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom pasaron de 400 en 2014 a más de 1,300 para 2018, todas consultas por primera vez, informó la doctora Xenia Durán, psiquiatra infantil del centro asistencial.

Una buena parte de los pacientes pertenecen a la llamada "Generación Z", también conocida como "Centennial" o "Posmillennial", quienes nacieron entre la mitad de los noventa y 2010, y son considerados nativos digitales. Y es esta última característica la razón por la que la doctora ha expresado preocupación.

Dentro de lo positivo, se trata de una niñez y de una adolescencia muy independiente, que buscan recursos pedagógicos de autonomía, son autodidactas, aprenden viendo o tocando, pero la tecnología a la que están expuestos también les está ocasionando algunos daños.

"Son creativos, pero también son impacientes", manifestó la experta. A manera de ejemplo, apuntó: "Cuando escuchan una nueva palabra acuden rápido a los teléfonos celulares o a las tabletas a buscar el significado. Pero también se están acostumbrando a recibir recompensas cada vez que juegan un videojuego y quieren extrapolar esas experiencias a la vida real. De esa forma, cuando sacan una buena nota quieren una recompensa".

"Esta inmediatez con la que quieren las cosas produce impaciencia y todo esto ha generado que estos chicos tengan problemas de hiperactividad, de impulsividad y de ansiedad. Esta generación cada vez tiene más estos problemas y nosotros aquí en el Bloom lo hemos visto reflejado", agregó.

Su búsqueda constante de la novedad y de vivir experiencias, por sobre las posesiones materiales, les genera gratificaciones personales que están significando cambios en las sociedades, y no del todo para bien, explicó la psiquiatra Durán.

En el Bloom, los estudios sobre los comportamientos de esta generación, que comenzó a nacer hacia 2005, han aumentado, en el marco de que son la fuerza laboral más próxima, ya que serán mayores de 18 años dentro del próximo quinquenio.

Esta fuerza laboral va a evitar los empleos en oficinas, los horarios estrictos.

También van a preferir otros modos de vida, como dedicarse a ser "youtubers" o a ser creadores de tutoriales en Internet o a viajar alrededor del mundo, lo que sin duda derivará en una inestabilidad laboral.

Poco a poco esa impaciencia también podría derivar en una sociedad más estresada.

"‘Doctora, es que yo creo que tengo depresión, o es que yo creo que soy bipolar, o es que yo creo que tengo acrofobia’, vienen y me dicen", aseguró la psiquiatra infantil.

Durán añadió que una de las ventajas del acceso inmediato a la información es el conocimiento, la identificación de síntomas en la red, pero destacó que la desventaja es que el Internet no diagnostica, por eso es importante acudir con un profesional en salud mental.

Lo más recomendable es que un profesional compruebe si se trata de una patología o la descarte explicando que se trata simplemente de las hormonas de la adolescencia.

Por otra parte, instó a los padres, quienes son migrantes y no nativos digitales, a aprender sobre tecnología: "Las mamás y los papás a veces solo dicen ‘Es difícil’, ‘No entiendo’, ‘No me gusta’, ‘Yo allí lo dejo’, ‘Él me enseña a mí’, pero una forma de prevenir toda esta hiperactividad, impulsividad y depresión por ansiedad es que los papás se eduquen y se enteren. Cada videojuego, por ejemplo, trae una Guía Parental que dice para qué edades es apto".

La Asociación Americana de Pediatría ha recomendado los usos de pantallas para mayores de cinco años, porque no hay estudios claros de los beneficios o de los perjuicios que causan, destacó la especialista.