Secretario de Prensa protagonizó incidente con miembro de PNC

El Secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, protagonizó por la mañana un incidente con un miembro de la Policía Nacional Civil (PNC), luego de ejercer su derecho al sufragio en el centro de votación instalado en el Colegio Bilingüe Liceo Castilla, en Lourdes, La Libertad.

El problema se dio después de que el funcionario fuera señalado de tomarle una fotografía a su papeleta de votación, algo que es considerado como una falta por el Código Electoral.

La discusión entre Sanabria y el miembro del cuerpo policial fue grabada por uno de los integrantes del centro de votación, quien lo publicó en redes sociales.

"A mi me llamaron ellos (en referencia a algunos vigilantes del centro de votación)", dijo el policía al Secretario, quien le expresó: "no estoy haciendo ningún how con ustedes. Yo vengo a votar porque también soy un agente ciudadante (sic)", luego de haber dicho que incluso podía denunciar al agente.

"¿Cuál show?", le respondió el policía a Sanabria, quien además aseguró que el agente estaba bloqueando el proceso electoral.

"Dejen de bloquear el proceso electoral. Dejen que la gente elija democráticamente", reaccionó.

Ante las palabras del secretario, el agente policial le cuestionó si le había tomado o no fotografías a la papeleta al momento de votar.

Ante la pregunta, el funcionario del Ejecutivo planteó: "¿Para qué voy a tomar una foto, si toda la gente sabe muy bien por quien voy a votar? Respeten. Dejen el proceso electoral y que la gente elija", insistió el Secretario antes de salir del centro de votación.