Secretario jurídico responsabiliza a la Sala de desamparar a quienes se acogieron a suspensión de pagos bajo decretos desestimados

El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, aseguró este miércoles que la Sala de lo Constitucional ha dejado "desamparados" a los ciudadanos que se acogieron a la suspensión de pagos debido a la emergencia por coronavirus en El Salvador.

La Sala declaró el lunes como inconstitucionales todos los decretos ejecutivos que contenían las restricciones a nivel nacional y todo lo referido a la cuarentena por covid-19. Castro respondió en la entrevista matutina de Noticiero Hechos sobre el fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

"La Sala ha desamparado esta situación al declarar inconstitucionales todos estos decretos. Es la responsable. No tenemos conocimientos (de qué va a pasar con los pagos que estaban suspendidos por la emergencia). La Sala no se pronunció, la Asamblea no ha dicho nada. Vamos a esperar. Estamos inhabilitados para seguir declarando decretos, estamos amarrados de manos", acotó Castro.

La Sala declaró en su fallo del lunes que el Gobierno no puede restringir los derechos de sus ciudadanos y, además, dictó cuatro días de gracia para que Ejecutivo y Legislativo puedan acordar en una sola ley sin vicios legales para regular la cuarentena.

Además, los magistrados dictaron que el Gobierno no puede seguir reciclando decretos.

Todos los escritos del Ejecutivo que moderaron la cuarentena hasta hoy quedaron desestimados.

De acuerdo a la emergencia, el pago de ciertos servicios como teléfono, préstamos, o luz eléctrica, habían quedado suspendidos para las personas afectadas directamente por la pandemia o para quienes pudieron justificarlo.

"Hacemos un llamado urgente para que se pronuncien (en el tema la Sala y la Asamblea). Ya no tenemos heramientas jurídicas para proteger a estas personas que se han quedado sin empleo", aseguró Castro.

Sala declara inconstitucional decreto que rige la cuarentena

El reloj para que los legisladores y el equipo del Ejecutivo lleguen a un acuerdo sigue corriendo sin avances este miércoles a la mañana entre llamados unilaterales de ambas partes para reunirse según el antojo de cada quien. Pero sin un punto medio.

Castro aseguró que los préstamos para empresarios ofrecidos por BANDESAL sí se mantienen.

"(acerca de los pagos) La @SalaCnalSV ha desamparado esta situación cuando declaró inconstitucional los decretos, quedan desamparadas la personas, la @SalaCnalSV es responsable, no tenemos conocimiento de esto, la Sala no se pronunció al respecto". @CONANCASTRO2 con @manu_Hechos pic.twitter.com/oRbUrLC63s — Noticiero Hechos (@NoticieroHechos) June 10, 2020