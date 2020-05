Secretario jurídico de la presidencia "ad honorem" reconoce que recibe salario "de otra plaza"

Esta mañana, el secretario jurídico de la presidencia "ad honorem", Conan Castro, reconoció que sí recibe dinero del Gobierno central, pero no por dicho cargo; sino por "otra plaza".

Castro fue uno de los funcionarios del gobierno que a través de su cuenta de Twitter, el lunes por la noche, pidió al presidente disponer de su paga mensual, en todo caso la necesitara para hacerle frente a la pandemia de la covid-19.

Horas antes, en conferencia de prensa a los medios, Bukele había dicho que tomaría el dinero de ministros y diputados, de ser necesario, para alimentar a la población afectada por la pandemia si en caso, se llegara a quedar sin fondos luego que no existiera una ley de emergencia nacional vigente que facultara al Estado para mover dinero entre carteras y destinarlos para este fin.

"¿Qué es más importante, la compra de medicamentos e insumos médicos o pagarle a los diputados?" cuestiona Bukele, para justificar su planteamiento de no pagarle sueldos a parlamentarios porque no se le aprobó el decreto ejecutivo de ley de emergencia. — LPGPolitica (@LPGPolitica) May 19, 2020

En respuesta y como una cadena, a través de sus cuentas oficiales en Twitter, los funcionarios enviaron mensajes al mandatario para que dispusiera como creyera conveniente de la paga mensual. Castro y otros "ad honorem", como el subsecretario de Innovación, Fabrizio Mena fueron parte de la iniciativa.

Este día por la mañana, en la entrevista "Diálogo con Ernesto López", Conan Castro terminó por reconocer de dónde provendría el salario que dijo donaría para la pandemia.

"Yo quiero explicar un par de cosas: El cargo de secretario jurídico que yo ejerzo, lo ejerzo 'ad honorem', pero este cargo tiene ya un salario designado; es decir, en Hacienda hay un salario designado para el cargo de secretario jurídico y esta cantidad de dinero se puso a disposición desde un principio porque mi cargo es ad honorem".

Agregó: "Yo tengo una plaza aparte que es de donde se me paga y ese es el salario que pongo a disposición para que sea utilizado, si hay dinero, el problema es que si no hay dinero no se nos va a pagar a nadie".

A continuación el video (minuto 17:20)

.@CONANCASTRO2 : Un Decreto Legislativo solo es vigente cuando es sancionado por el presidente de la República, antes solamente es un decreto y no tiene vigencia. #COVID19 @SecPrensaSV https://t.co/R6vS5YBIOW — Diálogo con Ernesto López (@dialogo21) May 20, 2020

Posterior a la entrevista, Conan fue abordado por los medios de prensa y se le solicitó aclarara cuál era el otro cargo por el que recibía paga a lo que respondió, en un video que se ha compartido a través de diferentes cuentas, que se solicitara esa información al Instituto de Acceso a la Información Pública.

Conan - tojo de que en el portal de transparencia apareciera cual es la otra u otras plazas que tiene Conan el tarado en el portal de transparencia del goes. Porque aún no lo suben, esperemos a revisar más tarde a ver con qué salen pic.twitter.com/xlMNDvnYVG — El Bicho De Las Graficas (@GraficasEl) May 20, 2020