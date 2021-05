Sector Educación frente a acciones de Asamblea Legislativa

El Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO), a través de su secretario general, Daniel Rodriguez, se pronunció contra las acciones de la Asamblea Legislativa que el pasado 1 de mayo, como primera acción desmantelaron la Sala de Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y prosiguieron a destituir al Fiscal General de la República.



“Nosotros como SIMEDUCO somos respetuosos de la institucionalidad”, dijo Rodriguez y agregó que “La decisión se tomó de forma atropellada y sin seguir el debido proceso. Aparte de eso, es la intervención de un poder del Estado sobre otro”. El dirigente expresó que la situación iba más allá de la institucionalidad y que se centra en el desacuerdo político partidario.



Bases Magisteriales (BM), desde su secretario general, Paz Zetino dijeron que no podían sentar una posición frente a lo sucedió: “Creo que no nos compete opinar al respecto porque este tema es muy sensible”. Zetino explicó que no tomaron una postura pública al respecto pues “Nos estaríamos incluyendo en asuntos de la política del Estado”.

Por su parte, el rector de la Universidad de El Salvador (UES), Roger Arias, a 32 años de la firma de los acuerdos de paz, no emitió pronunciamiento sobre los ocurrido en la Asamblea. Arias dijo que cualquier postura de la casa de estudios debía ser filtrada por el Consejo Superior Universitario y que próximamente emitirán postura.