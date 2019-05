Sector empresarial de ARENA también pide renuncia del COENA

El sector empresarial del partido ARENA pidió ayer la renuncia del actual Consejo Ejecutivo Nacional, además de denunciar algunas irregularidades en el proceso de solicitud de préstamo que realizó la actual dirigencia para financiar el período 2018-2019, según dio a conocer ayer en una conferencia de prensa.

Gerardo Barón, miembro del sector empresarial del partido tricolor, expresó que con el actual padrón de militantes no se debería realizar la elección interna, puesto que "no confían en el padrón", al tiempo que dijo estar de acuerdo con algunas de las propuestas de reformas a los estatutos del partido.

Por su parte, Pedro Sigui, del sector empresarial, dijo que durante el proceso de la adquisición del préstamo, el cual presumen se utilizó en la campaña política, se cometieron algunas irregularidades, aunque señaló que no se trata de ninguna acusación de malversación de fondos.

"Lo que estamos cuestionando es la forma en la que se dieron los préstamos, que es una violación a los estatutos. La Comisión Política es el ente que autoriza y ratifica en estos casos. No pasó por ahí", aseveró Sigui.

Para Barón, el COENA no debe seguir manejando el proceso de elección interna del partido y dijo: "No tenemos confianza en ellos, así como el resto del partido, así como se han oído estos grandes rumores. Pedimos que se retiren de sus cargos y que permitan que personas que no tengan el historial de violaciones que ellos han tenido tomen las riendas y tengamos elecciones internas que den confiabilidad".

Los representantes del sector aseguraron que los políticos del partido son los que quieren tomar el poder, al tiempo que recordó que no son ellos los que tienen el control del partido.

"El partido lo componen ocho sectores y no solo los políticos, que son los que hoy día quieren tener el control total del partido, los que quieren tomar la afiliación y los que quieren decirnos lo que hay que hacer", manifestó Barón.

Reformas estatutarias

Luego, ayer la comisión política de ARENA dio a conocer las propuestas de reformas a los estatutos del partido luego de que el pasado lunes el presidente del COENA, Mauricio Interiano, anunció para el 19 de mayo próximo la Asamblea General Extraordinaria.

Entre las propuestas se encuentra el que los miembros de la Comisión Política no podrán participar como aspirantes a cargos de elección popular durante el período para el que fueron nombrados, algo que ha significado halagos y cuestionamientos de parte de algunos sectores del partido.

El sector empresarial, distinto al alcalde Ernesto Muyshondt, concordó con la prohibición a los dobles cargos al mencionar que no se pueden elegir a jueces y partes dentro del partido.

Otro de los puntos a resaltar en los estatutos es que ningún funcionario de elección popular o empleado municipal o legislativo podrá integrar la COPOL.

Entre tanto, ayer el diputado René Portillo Cuadra manifestó que, tras los resultados en las elecciones del 3 de febrero, todas las autoridades hubieran depuesto sus cargos y se nombrara una comisión de transición, así como aprobado reformas a estatutos y adelantado las elecciones internas.