Sector operativo de la alcaldía sigue paralizado

Las áreas operativas de la Alcaldía de Santa Ana continuaron paralizadas ayer, durante el segundo día de la protesta iniciada el lunes por el Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Santa Ana (SITRAMSA), que señala una serie de irregularidades que estaría cometiendo la actual administración municipal.Por segundo día la recolección de basura no se realizó en el municipio y se acumularon cerca de 200 toneladas de desechos sólidos, por lo que la administración ejecuta un plan contingencial.Además del departamento de aseo urbano, otras áreas paralizadas por el sindicato son bacheo, alumbrado eléctrico, estadio municipal, maquinaria pesada y ornato y zonas verdes.Pese a que el lunes la protesta sindical abarcó todas las áreas municipales, el mismo día por la noche se entregó al concejo las instalaciones del palacio municipal y el otro inmueble que arrenda la comuna, donde funcionan varias dependencias, que permanecieron cerrados durante el día.Orlando Galindo, secretario de conflictos de SITRAMSA, dijo que habían decidido entregar esos inmuebles debido a que “el fuerte” del sindicato está en las áreas operativas, al mismo tiempo que mantuvo los señalamientos hacia la administración e indicó que la acción sindical se mantendrá hasta que el concejo cumpla con las peticiones.Por su parte, el alcalde Mario Moreira señaló que mientras el sindicato no levante la protesta, no se puede sentar a negociar.“Ellos por cualquier cosa nos han hecho paros. Lamento la conducta que ellos tienen, esa cultura de querer a la fuerza poder. Eso no es correcto”, afirmó.