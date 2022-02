Según expertos,invasión a Ucrania afectaría economía de El Salvador

La invasión llevada a cabo por Rusia a Ucrania empieza a tener efectos en el mundo. Para el caso de El Salvador, las consecuencias serían financieras, explican expertos. En particular serían dos: el aumento del precio del petróleo y una posible caída en el valor del bitcóin.

"No está claro si este conflicto se generaliza o no se generaliza. Todavía es prematuro decirlo. Lo que sí creo es que el pueblo salvadoreño en términos de valor de la gasolina va a sufrir enormemente por lo que el precio se ha desbordado a niveles que teníamos décadas de no ver", analiza Rubén Zamora, exembajador salvadoreño en varios países.

Por su parte, Napoleón Campos, experto en relaciones internacionales, asegura que para los países que se abastecen de petróleo dentro de los límites del continente americano, no debería haber variación de precios.

"No hay ninguna justificación para que se eleven los precios de referencia del crudo, petróleo que consumimos y que nos abastecemos dentro de los límites del hemisferio americano pero ahí está el golpe de Putin a la economía internacional", explica Campos.

A la vez, Zamora menciona que el valor del bitcóin podría tener variaciones por la crisis generada en Europa.

"Por lo general, cuando hay conflictos de carácter internacional, como este, los instrumentos especulativos, como el bitcóin, sufren pérdida porque la gente al no saber en qué va a parar, tiende a sacar su dinero", manifestó Zamora.

En el caso del petróleo, Campos asegura que es importante que el Gobierno busque medidas para aliviar el bolsillo de los ciudadanos.

"En Guatemala se está discutiendo que la canasta de impuestos sobre los combustibles refinados sea transitoriamente suspendida", asegura Campos.

Sin embargo, diputadas del FMLN propusieron tomar medida en el país y no ha tenido eco en la Asamblea Legislativa.

Pronunciamientos

Ante el silencio gubernamental en relación a la invasión a Ucrania, el partido VAMOS emitió un comunicado en el que rechazaron las acciones de Rusia y pidieron el cese de la "hostilidad contra el pueblo ucraniano".

"Creemos en la soberanía y en la autodeterminación de los pueblos, pero ni una ni otra están por encima de los derechos humanos. Ningún conflicto político justifica sacrificar la vida de las personas", reza el comunicado.

Por su parte, el diputado Johnny Wright Sol, de Nuestro Tiempo, emitió un pronunciamiento en el que, al igual que el partido VAMOS, rechaza dicho ataque.

"Todo país democrático, todo ciudadano que cree en la democracia debe tomar posición firme en contra de esta agresión", expresó el legislador.

Los expertos consideran que el silencio del presidente de la república, Nayib Bukele, dejaría una imagen negativa del país ante las naciones con principios democráticos.

"El presidente Bukele tiene una papa caliente en sus manos y tiene grandes oportunidades de sumarse a las voces de condena", manifestó Campos.