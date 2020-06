"Según yo recuerdo no habrá otra compra", dice Alabi sobre negocios entre Salud e INSEMA, empresa de Koky Aguilar

El ministro de Salud Francisco Alabi no aclaró si conocía o no los negocios entre la empresa INSEMA del ex presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES) Jorge Aguilar y el Ministerio de Salud (MINSAL), al ser cuestionado en la entrevista del programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS) de este martes 23 de junio.

Esto, respecto a la venta de $250,000 en protectores que hizo INSEMA al MINSAL durante el Estado de Emergencia por la pandemia de covid-19 en la que el Gobierno se podía saltar las licitaciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

"Primero, comentarle a la población que estamos en una crisis sanitaria en la que hay que garantizar la llegada del insumo en la cual se han realizado múltiples procesos, el presidente (Nayib Bukele) ha dado una postura acerca del caso, ya se encuentran las autoridades correspondientes haciendo la investigación", respondió, ante la pregunta directa de si sabía o no que el MINSAL le había hecho una compra a la empresa de Aguilar, destituido luego de la presión pública al Gobierno y denuncias ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG).

Sobre si conoce de otras compras a INSAME, Alabi aseveró: "es bien complicado, porque uno no tiene toda esa información, son muchos procesos, según yo recuerdo no habrá otra compra... pero toda esa información está en el sistema, COMPRASAL, y va a ser entregada porque son los procesos que se han relacionado en cuanto al manejo de la pandemia".

El ministro de Salud argumentó además que "es complejo cuando la urgencia necesita agilizar un montón de procesos, porque estamos en paralelo manejando la crisis sanitaria en continuo con la adquisición de todo esto (insumos)" y que "la parte más crítica es la inicial, donde el sistema de Salud se va acostumbrando a una situación sanitaria que no está acostumbrado y los procesos posteriores pueden ser mucho más planificados en el contexto de la pandemia".

"Ahora, hay situaciones en las cuales uno no puede tener ese tiempo de ser tan minucioso en la identificación de ciertos factores, pero ya son las unidades correspondientes las que hacen el análisis... siempre hemos estado abiertos a dar toda esa información", añadió.