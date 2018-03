Segunda ronda de carnetización veteranos FMLN

Lee también

Después de un año de espera, el Ministerio de Gobernación realizó la entrega del carné de veterano a excombatientes del FMLN que residen en los 18 municipios de La Unión. El documento les fue extendido en la Gobernación Departamental para los censados en la zona sur, y los de la zona norte lo retiraron en las oficinas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en Santa Rosa de Lima.En total fueron 404 carnés de veteranos los otorgados durante dos días, para igual número de excombatientes. Esta cifra se suma a la de la primera entrega que se hizo para veteranos de la Fuerza Armada.“Se hará un informe de los que fueron censados y no les aparece su carné para ver de qué manera se les puede dar el documento de beneficiado”, dijo Grisia Hernández, gobernadora de La Unión.Con el carné los veteranos pueden aspirar a los beneficios que están contemplados en la ya aprobada ley del veterano y que el Estado está obligado a cumplir, pero uno de los servicios más inmediatos del que podrán gozar es la atención en las especialidades de salud.“A pesar del atraso que hubo, ahora ya tengo mi carné y ahora solo voy a ir a la unidad salud para comenzar a pasar consulta, porque hasta el momento no he estado llevando un tratamiento”, expresó Pedro Guevara, una de las personas que dicen haber combatido durante el conflicto armado.La segunda entrega de carné para veteranos de la Fuerza Armada se tiene previsto realizarla en marzo.