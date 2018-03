“Segundones”, así califica Chicas a representantes de ARENA en reuniones de CAPRES

Lee también

El Secretario de Comunicaciones de Casa Presidencial, Eugenio Chicas, criticó esta mañana la decisión del presidente del partido ARENA, Mauricio Interiano, de no asistir a la reuniones que se hacen cada semana para discutir sobre medidas financieras que ayuden a solucionar la crisis fiscal que vive el país.Chicas dijo durante la entrevista Ahora, de Canal 10, que ARENA manda a "un segundón" a las reuniones y eso implica, entre otras cosas, que los ciudadanos que votan por los tricolor "no se ven representados" en las mesas de diálogo sobre los temas más importante del país."Hoy el señor Interiano ni llega a las reuniones. Ya se convirtió en un juego de ellos en el sentido que mandan a un delegado o una delegada y este delegado o delgada dice 'bueno aquí vengo a oír y lo que oiga voy a contar al presidente de mi partido'... Es una falta de compromiso, es una falta de respeto al pueblo salvadoreño. Si un partido político es representantativo de quienes le eligieron, obviamente, ese segmento de la sociedad a la hora de un diálogo no está debidamente representado si quien llega (a las reuniones) es un segundón", dijo Chicas.El funcionario aseguró que aún no está previsto que mañana haya otra reunión entre GOES y los diferentes partidos.