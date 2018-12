Seguridad niega que El Salvador esté cerca de ser Estado fallido

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, rechazaron ayer que El Salvador esté en peligro de convertirse en un Estado fallido, como lo aseguró el fin de semana el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar.

El jerarca de la Iglesia católica advirtió el domingo que el país está cerca de considerarse un Estado fallido, debido a que la violencia que afecta a la sociedad salvadoreña no ha podido ser resuelta por los gobiernos en las últimas décadas.

"Utilizar el término de Estado fallido es una categoría muy fuerte, esto hay que entenderlo. Yo no puedo dar otro criterio que no sea lo que los organismos internacionales que hacen este tipo de mediciones. Creo que hay que usar los términos adecuadamente porque en esto no hay medios términos", dijo ayer Cotto.

Ramírez Landaverde, durante su participación en la entrevista matutina "Diálogo con Ernesto López", secundó la posición de Cotto. El ministro sostuvo que el país tiene mayor estabilidad que otras naciones vecinas: "Estoy en total desacuerdo. El Salvador es el país más estable de la región, veamos cómo ha estado la región centroamericana, el Triángulo Norte en particular. Hay un total y pleno ejercicio de las libertades democráticas en nuestro país".

El argumento de las autoridades para rechazar la opinión del religioso es el Índice de Estados Fallidos 2018, elaborado por el centro de investigaciones estadounidense Fund for Peace, que ubica a El Salvador en el puesto 96 (de 178 países) de naciones en riesgo de convertirse en un Estado fallido.

"Yo no comparto eso porque en esto no hay medias tintas. Es decir, hay índices internacionales de medición. El Salvador se encuentra en la posición número 96. Por encima de El Salvador en cuanto al riesgo de estar dentro de Estados que se catalogan como fallidos están varios países de Centroamérica", puntualizó Cotto.

Asesinan a joven

Luis Antonio López Hernández, de 22 años, fue asesinado ayer con arma de fuego por hombres cuando laboraba como ayudante de mecánico en la hacienda Amapilapa, caserío Las Marías, de Nejapa. Entre el 1.º de enero y el 2 de diciembre, la PNC reportó 3,077 asesinatos en todo el país, con un promedio diario de nueve muertes violentas, según las cifras oficiales divulgadas ayer.