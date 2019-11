Seguridad no ejecutará los fondos para préstamos

Los diputados que conforman la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa conocieron, en detalle, la forma en la que se desglosarán y las entidades que ejecutarán el préstamo por los $91 millones que ha sido solicitados por el Gobierno para la fase 2 del Plan Control Territorial y que ya fue aprobado por el Banco de Integración Centroamericana (BCIE).

Reunión. La comisión de seguridad de la Asamblea Legislativa se reunió ayer con algunos miembros del gabinete de Seguridad.

"Diferentes funcionarios que van a estar ejecutando estos fondos ya se han reunido con algunas comisiones de la Asamblea para exponer en qué se va a ejecutar esos $91 millones, no han sido citados por la Comisión de Seguridad, esos fondos no se van a invertir desde el Ministerio de Justicia, por eso es que este servidor no ha llegado a la Asamblea a decir cuál es el destino porque no va a ser el Ministerio de Seguridad quien los va a ejecutar", explicó el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas a los legisladores.

"Ahora todas las carteras de Estado, que tienen trabajo cercano con la población, son las que se van a encargar de realizar la prevención, ya no se hará como en la administración anterior", agregó el funcionario.

Luego, Carolina Recinos, comisionada presidencial de Operaciones de Gabinete de Gobierno, explicó a los legisladores que la distribución monetaria implicará $28 millones para la formación y capacitación de jóvenes, $15 millones para la reconstrucción de vías de acceso, $9.4 millones para la mejora de acueductos y alcantarillados, $5 millones para el mejoramiento de espacios públicos, $13.9 millones para la construcción de viviendas, $10 millones para el equipamiento de hospitales, además de fondos para cubos-bibliotecas, entre otros.

Diputados de ARENA y FMLN también dijeron que aunque están en la disposición de apoyar el financiamiento necesitan que las autoridades "sean más específicos" con las acciones a implementar en el plan.

Por su parte, el presidente de la república, Nayib Bukele, pidió por medio de las redes sociales, la aprobación de los préstamos.