Seguridad reconoce problemas para tipificar feminicidios

El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, reconoció ayer que las instituciones del Estado tienen dificultades para tipificar los feminicidios y procesar a los victimarios bajo esa tipificación. Eso a pesar de que la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, en los artículos 45 y 46, detalla que cualquier persona que cause la muerte a una mujer por motivos de odio o menosprecio por su condición de mujer será sancionada con una pena de 20 a 35 años de prisión.“Las cifras de feminicidio son todavía un reto importante en materia de identificar plenamente la categorización de los hechos de violencia en contra de las mujeres. Es una de las debilidades que todavía tiene el sistema de justicia, ya que en las instituciones no están debidamente homologados los criterios para considerar una muerte violenta de mujer como caso de feminicidio. De acuerdo con nuestra legislación, es la autoridad judicial la que debe calificar de feminicidio los casos”, dijo el ministro de Seguridad.Los criterios para identificar si un caso es feminicidio, según la ley especial, son que a la muerte haya precedido algún incidente de violencia cometido por el mismo victimario, que el autor se hubiere aprovechado de cualquier situación de riesgo o vulnerabilidad, que el autor se hubiere aprovechado de la superioridad que le generaban las relaciones desiguales de poder basadas en el género, que previo a la muerte el victimario hubiere cometido algún delito en contra de la libertad sexual de la mujer y que la muerte fuere precedida por mutilación.La ley también establece que es un femicidio agravado el que haya sido cometido por funcionarios, familiares o jefes de las mujeres, además, si la víctima era menor de edad, y también son agravados los que hayan sido cometidos aprovechando alguna discapacidad física o mental.De acuerdo con un informe sobre hechos de violencia contra mujeres en El Salvador, en 2015 hubo 574 muertes violentas de mujeres, pero por las dificultades de las instituciones solamente se logró tipificar como feminicidios 34 casos. Sobre las 523 muertes violentas de mujeres que ocurrieron en 2016, aún no hay un dato sobre cuántos casos fueron feminicidios.“Hemos tenido una sensible disminución de casos de muertes violentas en 2016 respecto de 2015. En la tipificación de los feminicidios de 2016 todavía estamos trabajando y habrá un informe lo más pronto posible. De igual forma estamos trabajando en los 52 casos de muertes violentas que han ocurrido en lo que va de este año”, dijo el ministro.La representante de ONU Mujeres en El Salvador, Ana Elena Badilla, explicó que una de las razones por las que a las instituciones les cuesta tipificar los feminicidios es porque la redacción del artículo sobre feminicidio en la ley especial puede prestarse a interpretaciones erróneas si los fiscales no pasan por un proceso de capacitación.“Yo creo que aquí falta quizá más capacitación a los fiscales sobre la teoría de género, sobre la violencia contra las mujeres, para que ellos puedan entender que en algunos casos pareciera que no se dan las circunstancias del feminicidio pero en realidad sí están ocultas ahí”, dijo Badilla.El Salvador es uno de los 12 países de Latinoamérica donde el feminicidio está tipificado en la ley pero fiscales y jueces tienen problemas para acusar y condenar por ese delito, por no contar con un protocolo de investigación especializado.