Seguridad y Justicia sin ejecutar 34 de 59 proyectos presupuestados

La Dirección General de Centros Penales (DGCP) presupuestó este año $8.5 millones para la construcción y equipamiento de cocinas industriales en diferentes cárceles del país, pero hasta el mes de junio no había iniciado con el proyecto y tampoco se ha pronunciado sobre si podrá realizarlo en lo que queda del año.

Ese es apenas uno de 59 proyectos que estaban presupuestados por Hacienda para este 2021 en dependencias del ramo de Justicia y Seguridad, de los cuales solo se han iniciado 25, pero ninguno se había terminado hasta junio. Además, hay otros 34 en los que no se ha dado ningún paso.

Los especialistas sostienen que esto se puede deber a un problema de liquidez del gobierno central y que se corre el riesgo de que finalmente estos proyectos de inversión no se realicen.

“Estoy con la meta de por lo menos iniciar esos proyectos. Y si, ya están presupuestados, pero la administración anterior nada hizo al respecto”.



Óscar López Jerez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

"Lo que se observa por ahora es que las instituciones, incluyendo las del ramo de Justicia y Seguridad, están dando prioridad al gasto corriente, al pago de salarios, gastos y servicios, mientras contienen lo más que pueden los proyectos de inversión, sabiendo que no hay sanción", explicó el economista Ricardo Ancheta.

Hacienda también presupuestó un total de $7.6 millones para los trabajos de ampliación y equipamiento del Centro Penal de Izalco Fase II, en Sonsonate, un proyecto que viene desde hace años pero que aún no es finalizado.

Ambos proyectos mencionados anteriormente tienen un financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y aunque Centros Penales no aclara por ninguna vía si eso se trata de una donación o un préstamo, Ancheta dice que cuando el proyecto depende de dinero que no es propio las cosas podrían complicarse.

"Cuando son fuente de financiamiento de Fondo General, que son impuestos, no pasa nada. No hay sanción, más allá de que la Corte de Cuentas debería verificar las razones por las cuales el proyecto no se ejecutó. Pero cuando provienen de donación o de préstamo se podrían llegar a perder, especialmente cuando son donaciones, aunque en un inicio el donante o financista debe recibir razones e información del beneficiado, en este caso el gobierno", añadió Ancheta.

A cero. La Corte Suprema de Justicia sigue sin ejecutar proyectos en otros departamentos.

Precisamente uno de los pocos proyectos que Centros Penales sí está impulsando es uno con un préstamo proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), consistente en el "Fortalecimiento Institucional de la Dirección General de Centros Penales", para el cuál se habían presupuestado $800,090 y hasta junio ya se habían ocupado el 56 % ($446,708).

Ese proyecto es parte de un préstamo de $45 millones que otorgó el BID a El Salvador en 2015 y cuyos fondos estaban enfocados en apoyo integral a la estrategia de prevención de violencia, que ha incluido también a otras instituciones adscritas al Ministerio de Justicia y Seguridad.

PROYECTOS ESTANCADOS

Uno de los proyectos que hasta junio no tenía avances en su ejecución, a pesar de contar con fondos del BCIE, es el de construcción, equipamiento y modernización de las oficinas centrales de la Fiscalía General de la República, el cual ya va atrasado cuatro meses, según el mismo plan general de adquisiciones del BCIE y la FGR y que está en línea, pues parte de su ejecución debía empezar en abril.

Otro proyecto similar es el programa de infraestructura para la recuperación y dinamización de espacios públicos, un proyecto que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública debía comenzar a ejecutar desde 2019 con fondos de la Unión Europea pero que hasta junio de este año solo tenía un avance del 10 %. En este 2021 se han presupuestado $24.8 millones y solo se han invertido $2.5.

La Corte Suprema de Justicia también tiene estancados varios proyectos, la mayoría de ellos relacionados a la construcción de centros judiciales en cabeceras departamentales como San Miguel, La Unión, Usulután y Chalatenango, lo que ayudaría a descentralizar el acceso a la justicia a nivel nacional.

El actual presidente de la CSJ, Óscar López Jerez, dijo ayer a LPG que son proyectos que habían sido olvidados por anteriores gestiones, pero que él se compromete a "dejarlos iniciados".