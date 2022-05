Seguridad y Penales se contradicen por liberación de reos

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, desmintió ayer a través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter que vayan a liberar a personas capturadas durante el régimen de excepción.

El funcionario dijo que en redes sociales circuló "información errónea" sobre la liberación de capturados y aseguró que "una vez más ESTO ES TOTALMENTE FALSO, no vamos a liberar a ningún criminal". Luego enfiló hacia las organizaciones de la sociedad civil y la "comunidad internacional", quien según él "están buscando manipular a la población".

La información sobre la liberación de reos circuló a través de un audio difundido el pasado domingo en Facebook, en grupos de familiares de privados de libertad. En él detallaban que a partir de ayer por la mañana liberarían a personas detenidas en el régimen.

“Las libertades (de reos) serán realizadas únicamente de lunes a viernes en horario de 8:00 a 9:00 a. m., a partir del lunes 23 de mayo de 2022 (no habrá salida a otra hora) ”.



Indicación de Penales, colocada afuera de Mariona.

Una de las voces que pueden escucharse en esa grabación describe que uno de los custodios del Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, le dijo que no le metiera nada del paquete de limpieza a su familiar porque ellos "ya venían para afuera el lunes, porque ya hay órdenes". Luego agrega que "si quiere meterle algo, métale papel higiénico, jabón pero no gaste el dinero que no tiene".

Sin embargo, todos esos rumores nacieron luego que desde la dirección del Centro Penal de Mariona colocaron el pasado viernes 20 de mayo un aviso en el que informaban que "las libertades serán realizadas únicamente de lunes a viernes en horario de 8:00 a 9:00 a. m., a partir del lunes 23 de mayo de 2022 (no habrá salida a otra hora)", detallaron en el escrito.

En ese mismo documento anunciaron la entrega de paquetes de ropa y de limpieza para la población carcelaria de Mariona, que fue habilitado por 30 días a partir del 20 de mayo. Esa información fue la que desató que miles de personas se concentraran ayer en las afueras del referido penal para esperar y conocer si su familiar sería puesto en libertad.

Respuesta. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, negó las liberaciones.

LA PRENSA GRÁFICA y otros medios de comunicación han podido documentar y constatar que desde Centros Penales están liberando a personas detenidas desde que inició el régimen de excepción. Solamente el sábado 21 de mayo periodistas de este medio constataron que liberaron aproximadamente a 10 personas. La mayoría de estos eran parte de los capturados en los últimos dos meses.

Diputados del oficialismo también han desmentido y descartado que en ese centro penal y en otros no habrá libertad para detenidos, a pesar que a diario las autoridades penitenciarias liberan entre ocho a diez reos.

"No es justo que jueguen de esta manera con el pueblo salvadoreño utilizando información falsa para crear desestabilización y caos en las calles. Todos los criminales permanecerán tras las rejas hasta que paguen por sus actos delictivos contra la sociedad", sostuvo Villatoro, a pesar que esa información salió desde Mariona.

Una publicación de El Faro planteó la semana pasada que hay fracturas internas entre el gabinete de Seguridad y el director de Centros Penales, Osiris Luna.