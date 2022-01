Seguro Social abastece de metotrexato tras denuncia de escasez, confirma SIMETRISSS

El Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) confirmó este lunes el ingreso de lote de metotrexato endovenoso, después de haber denunciado un mes de desabastecimiento. Este medicamento se utiliza especialmente para el tratamiento de algunos tipos de cáncer.

Rafael Aguirre, secretario general de SIMETRISSS, explicó a LA PRENSA GRÁFICA que este día le informó el área de farmacia de la Torre Oncológica, del Hospital General, sobre el ingreso de un lote para atender a los pacientes de dicha especialidad. “Pero que no era el que venía originalmente, sino que era otro, como ya tienen algo comprado; pero eso estaba supuestamente retenido. Lo que están haciendo es liberando eso que tienen aquí”, sostuvo el médico.

El domingo, este periódico informó sobre el desabastecimiento, que comenzó después de que la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) emitiera, el 3 de diciembre, una alerta sobre los efectos secundarios del fármaco. Sin embargo, SIMETRISSS aseguró que dichos efectos son los ya conocidos por médicos y pacientes, por lo que cuestionó las intenciones de la misma.

El sindicato también reveló que el 14 de diciembre le solicitó explicaciones a la subdirectora del Seguro Social, Wendy López, quien dio dos versiones distintas sobre la situación. En un primer momento, dijo SIMETRISSS, la funcionaria sostuvo que se debía a la alerta de la DNM. Cuando el sindicato le hizo ver que los efectos secundarios eran los ya conocidos y, además, la alerta no recomendaba sacar de circulación el medicamento, López argumentó que los lotes no habían ingresado al país porque los insertos donde se detallan los efectos secundarios no incluían los descritos por la DNM.

Aunque LA PRENSA GRÁFICA buscó al ISSS desde el 15 de diciembre para obtener una explicación sobre el desabastecimiento, la entidad no respondió. Fue hasta este lunes que, a través de redes sociales, se refirió al tema y aseguró contar con un abastecimiento del 99 % de los medicamentos.

También publicó fotografías de cajas rotuladas con el nombre del medicamento, y cajas siendo descargadas de un camión. El SIMETRISSS reiteró que fue hasta hoy que ingresaron. “Lo cierto es que el medicamento no se ha colocado y los pacientes no lo han recibido durante prácticamente dos meses”, dijo Aguirre.

Una paciente de oncología del Seguro Social, quien solicitó no revelar su identidad por temor a represalias, aseguró que conoce a más de una persona que ha necesitado tratamiento y no lo obtuvo por la escasez.

“Conozco unas tres o cuatro personas que me han comentado su problema, que no han tenido el medicamento. Los pacientes no hallan qué hacer”, dijo la fuente y aseguró que los afectados no denuncian por miedo a que esto afecte la atención que reciben en el ISSS.

Mientras tanto, usuarios de redes sociales reaccionaron a la publicación del Seguro Social y también aseguraron que la institución no contaba con metotrexato. “Eso es falso, no hay ese medicamento (metotrexato)”, escribió un usuario. “No tienen escasez, pero el personal dice otra cosa”, afirmó otra persona. “Siempre mandan a comprar al usuario y no rinden cuentas”, se quejó un internauta.

Los usuarios de redes también expusieron que el ISSS no cuenta con medicamentos para la presión arterial, multivitaminas, tizanidina, sueros orales, metformina y otros.