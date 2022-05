Seis de cada diez denuncias en excepción relacionadas con la desaparición forzada

De las 808 denuncias de capturas durante los primeros dos meses del régimen de excepción que ha registrado Cristosal hasta la fecha, el 65% son por desapariciones forzadas. Así lo aseguró Rina Montti, directora de Investigación en Derechos Humanos de la organización.

Este dato se desprende de la denuncias iniciales por capturas que fueron reportadas a Cristosal. Montti no descarta que en algunos casos hubo información de algunos detenidos que se brindó posteriormente, pero afirmó que en la mayoría se desconoce aún el paradero de las personas que fueron capturadas durante el régimen de excepción. "Lo lamentable es que a estas alturas todavía hay familias que no saben a dónde están sus detenidos, los cuales se llevaron en las primeras dos semanas del régimen", señaló.

Además, destacó que las denuncias aumentaron luego de la primera prórroga del régimen. El registro que realiza la organización sobre desapariciones forzadas les permite sistematizar los datos para brindar una cifra exacta, pero asegura que tiene casos en los que las familias no saben nada del detenido y algunos temen que puedan estar muertos porque varios padecen enfermedades crónicas y no pueden saber de su situación.

Según la información que brindó Montti a LA PRENSA GRÁFICA, la mayoría de personas de las que se desconoce su paradero son hombres jóvenes que viven en zonas empobrecidas y con alta presencia de pandillas.

Abuso de las autoridades

La falta de información del paradero de un capturado se clasifica como un delito, específicamente como "desaparición forzada", pues esta fue realizada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) o miembros de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES). Ante ello lo que queda es denunciar a las mismas autoridades, aseguró Henri Fino, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).

"Que no den información es lo que hace cometer el delito al agente policial o soldado. Es importante resaltar que de eso no responderá el Presidente o el Ministro, responde el agente de la PNC o el soldado, y ahí no vale que digan que cumplían órdenes", aseguró.

Además, aconsejó a las familias que quieran denunciar estos casos que lo hagan ante la Fiscalía General de la República, "señalando algunas características de quien lo detuvo, día, hora, lugar (si fuera posible). Identificar el ONI del PNC sería lo ideal o detallar alguna seña del soldado, pues él es el responsable".

Denunciar. Las organizaciones aconsejaron denunciar a los agentes que realizan capturas.

Otra opción es presentar un habeas corpus o exhibición personal ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que esta nombre un "juez ejecutor que busque a la persona desaparecida".

Detalló que el juez creará un informe donde dará indicios de quiénes son los responsables de la captura y seguir así con la acción penal. Fino opinó que esta instancia funcionaría en un estado de derecho, sin embargo, en el país interpreta que ya no se está en esta situación desde el 1 de mayo del año pasado, cuando el Ejecutivo se encontró en la posición de incidir en los otros poderes del Estado, como el Legislativo y el Judicial.

"La PNC y la Fuerza Armada están actuando con conocimiento, con orden y complicidad del Estado y Gobierno de El Salvador, en ellos se debe de deducir responsabilidad. No obstante, el responsable directo es el agente de la PNC o el soldado de la Fuerza Armada, y esto lo deben de saber, pues más temprano que tarde el Estado de Derecho se reinstaurará y podrán ser juzgados", consideró.

Aparte de denunciar a las autoridades, las personas afectadas también pueden demandar al Estado salvadoreño. Así lo aseguró Sonia Rubio, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).

Dijo que El Salvador podría incluso recibir una condena por violación de derechos humanos ante el Sistema Interamericano de Derecho Humanos (SIDH).

Si se llegara a demostrar que el Estado salvadoreño no cumplió con las obligaciones que ha suscrito a escala internacional, "esto podría desembocar en medidas de reparación directa a las víctimas; o garantías de satisfacción y medidas de no repetición, que son medidas dictadas para evitar que esta situación vuelva a ocurrir", detalló.