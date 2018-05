Seis familias esperan amparo de la Corte por desplazamiento forzado por violencia

Un total de seis familias, apoyadas por la ONG Cristosal, presentaron demandas de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) porque fueron víctimas de dezplamiento forzado a causa de la violencia.

Celia Medrano, directora de Cristosal, dijo esta mañana que espera que los magistrados de la Sala de lo Constitucional emitan una sentencia ante los 6 amparos que familias llevaron a la Corte después de haber ido a la Policía Nacional Civil (PNC) y otras instituciones a buscar ayuda, sin haberla encontrado.

"Estas familias ya agotaron otras instituciones y no encontraron respuesta. Incluso colaboraron con las autoridades y aún así no les dieron la protección que necesitaban. Esas familias lo que quieren es que lo que les sucedió a ellas no vuelva a pasar a otras familias y por eso quieren que la Sala se pronuncie. Quieren que la Sala emita una sentencia antes de que los magistrados se vayan o terminen su periodo", dijo Medrano.

Con el pronunciamiento de la Sala, Medrano dijo que se puede trabajar en una política de atención integral a las víctimas, ya que las iniciativas del Gobierno son cosméticas.

Niñas y mujeres adultas, las principales víctimas de desplazamiento