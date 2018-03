Seis heridos en accidentes de tránsito entre noche de sábado y madrugada de domingo

Lee también

Durante la noche del sábado 28 de enero se reportó un accidente de tránsito en el kilómetro 6 de la Carretera de Oro bajo el puente TYCSA, en Unicentro Altavisa. El incidente se produjo cuando un vehículo panel blanco impactó con los separadores del retorno de dicho tramo vial.Según la Policía Nacional Civil (PNC), el panel se vio forzado a detenerse mientras otro vehículo intentara retornar en la Carretera de Oro, por lo que, al no querer impactarlo, terminó colisionando con los separados.En el incidente se registraron tres lesionados identificados como Juliana Hernández Ayala, de 77 años; David Ángel Hernández, de 31 años; y Jorge Alberto Hernández, de 43 años de edad, quienes fueron trasladados por socorristas al Hospital San Bartolo de Soyapango.Tres personas resultaron lesionadas tras el choque de un vehículo panel con los separadores de un retorno en U.Posteriormente, en la madrugada del domingo 29 de enero, aproximadamente a las 4:30 de la mañana, un vehículo particular chocó contra un árbol en el kilómetro 20, a la altura del desvío del municipio de San Pedro Perulapán, en el departamento de Cuscatlán. En el accidente se reportaron tres personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a un centro hospitalario de la localidad.Según la PNC, el vehículo, conducido por Francisco Oswaldo López Martínez, de 19 años, perdió el control al ser impactado previamente por otro vehículo, el cual no fue identificado, debido a que el automóvil conducido por López mostraba un impacto en un costado.La PNC presume que el vehículo fue impactado por otro antes de colisionar con un árbol.Fotos: Francisco Alemán/LPG.