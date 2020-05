Seis investigadores dan positivo a covid-19 en San Miguel

Seis agentes destacados en la División de Investigaciones (DIN) de la Policía Nacional Civil (PNC) de la delegación de San Miguel dieron positivo a las pruebas de covid-19, según informó un investigador de la PNC.

De acuerdo con la fuente policial, entre los contagiados se encuentran dos jefes de investigaciones, quienes estuvieron llegando a trabajar previo a ser retirados por el contagio.

"Al principio sólo pasaron consulta y les dieron incapacidad, pero ya fueron llevados al seguro y ahí están, entendemos que están estables. En el caso de nosotros seguimos viniendo a trabajar y estamos tomando todas las medidas de higiene, pero venimos a trabajar con miedo", dijo el investigador.

Agregó que en los últimos días más de ocho agentes policiales han tenido fiebre y han siendo incapacitados. "Tiene fiebre y lo mandan a la casa, no se están preocupando por nuestra salud", comentó otro investigador.

Mientras que agentes policiales aseguran estar preocupados, ya que han tenido conctato con miembros de la corporación policial y no les han realizado las pruebas de covid-19.

Los policías dicen que su mayor temor es contagiar a sus familiares, por ello sugieren que las autoridades habiliten un edificio para alojarse y evitar llegar a sus casas.

Asimismo, piden al jefe de la delegación de San Miguel, Jaime Chinchilla que responda las solicitudes enviadas para que personal de Tránsito Terrestre y Sistema de Emergencia 911 puedan someterse a las pruebas de covid-19.

"El jefe de la delegación no se comunica con nadie, nosotros no sabemos nada de él, solo nos busca cuando tiene que regañarnos o cuando damos información a los medios de comunicación, de lo contrario, no le importa lo que pasa con nosotros. Además, no hace gestiones para que nos hagan las pruebas de covid-19. Estamos sumamente preocupados y lo peor que andamos en la calles y podemos contagiar aún más", denunció un agente policial.

En reiteradas ocasiones se llamó por teléfono celular al jefe de la delegación de la PNC de San Miguel, para constatar la información brindada por los agentes policiales, pero no respondió.