Seis meses sin comisiones que investigan sobresueldos y entrega de fondos a oenegés

Las comisiones especiales creadas en la presente legislatura para investigar posibles actos de corrupción en la asignación de fondos a ONG y en el pago de sobresueldos a funcionarios de gobiernos anteriores están en fase de inactividad. En las dos últimas semanas ambas cumplieron seis meses desde que llevaron a cabo sus últimas reuniones, y sin que ninguna presente avances en posibles dictámenes o informes.

La comisión que investiga la asignación de fondos a organizaciones no gubernamentales se reunió por última vez el 3 de febrero de este año. Ese día recibió la visita del rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Andreu Oliva.

Mientras, la comisión que investiga el pago de sobresueldos no se reúne desde el 17 de febrero de este año, cuando la exdiputada Yanci Urbina (QPED) y el ex presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Eugenio Chicas asistieron, citados por la comisión.

Ambas comisiones, integradas únicamente por diputados de Nuevas Ideas y GANA, fueron creadas en los primeros meses de la legislatura (la de ONG, en mayo; y la de sobresueldos, en julio; ambas de 2021), en medio de lo que el oficialismo aseguró era una pretensión por develar mecanismos de corrupción, y la oposición consideró una herramienta de persecución política.

Durante los primeros meses de sus funciones, la comisión que investiga los fondos entregados a ONG, presidida por la diputada Alexia Rivas, aseguraron que llevarían a cabo la elaboración de un reglamento que regulara la asignación de estos fondos.

A la fecha, sin embargo, la iniciativa no ha sido presentada y el mecanismo con que fueron asignados fondos a ONG en el presupuesto 2022 no fue diferente al de las legislaturas anteriores. Inclusive, investigaciones periodísticas han revelado que organizaciones vinculadas a diputados aliados del oficialismo han recibido fondos.

Luego, en el caso de la comisión que investiga sobresueldos, esta ha colocado diferentes avisos en la Fiscalía General de la República contra exfuncionarios, argumentando la supuesta ilegalidad de estos. A la fecha, empero, ninguno de estos casos ha avanzado en instancia judicial.

Segundo plano

Según el artículo 13, literal 4, del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, corresponde al presidente del órgano la convocatoria de las diferentes comisiones de trabajo. Estas se realizan a petición de los presidentes de las comisiones.

En ese punto, el diputado Guillermo Gallegos (GANA), miembro de junta directiva, aseguró que las comisiones se mantienen activas, a la espera que los avisos girados a FGR produzcan resultado. Además, consideró que el régimen de excepción las ha hecho quedar en segundo plano.

"El régimen vino a darle prioridad a otros temas y no a sobresueldos o a ONG. Tengo entendido que retomarán pronto su trabajo. No han desaparecido. La vigencia de una comisión especial es hasta que el período finalice", sostuvo.

Partiendo de ese punto relacionado a la vigencia de las comisiones, tanto el diputado Johnny Wright Sol (Nuestro Tiempo) como la diputada Claudia Ortiz (Vamos) consideraron que la inactividad de las comisiones reflejan que su intención era más política que investigativa.

Inclusive, Wright Sol apuntó que no le extrañaría que las comisiones se reactivaran previo a la campaña electoral de 2024. "No olvidemos, sobre todo en esta coyuntura que ya se empiezan a escuchar los planes de la elección del 2024, inicie de manera anticipada para esas fechas. Y en ese contexto,no me sorprendería si se retoma ese trabajo de persecución mediático contra la oposición con una finalidad electoral", apuntó el diputado.

Mientras, la diputada Ortiz señaló que las comisiones tienen la obligación de demostrar su verdadera finalidad. "Es tiempo que las comisiones, responsablemente, muestren que no solo fue un ejercicio de marketing y desvío de la atención y de escarnio público a ciertas personas que representan adversarios políticos del oficialismo", cuestionó.

"En la práctica no parece haber intención real de parar estas situaciones. Como con los famosos sobresueldos, que hoy se convirtieron en súper sueldos ad honorem", agregó la legisladora de Vamos.