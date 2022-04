Seis meses sin datos sobre muertes hospitalarias

El Ministerio de Salud (MINSAL) lleva seis meses sin publicar su informe sobre las principales causas de muertes hospitalarias, así como el de egresos y defunciones registrados en cada uno de los hospitales públicos. Los reportes son trimestrales y la cartera de Estado no ha difundido el de los últimos tres meses de 2021 ni el de los primeros tres de 2022.

El reporte más reciente sobre causas de muertes hospitalarias es de septiembre de 2021, mientras que el de egresos y defunciones para ese mismo periodo se borró del portal de Transparencia, junto con el de años anteriores.

El documento con los datos de enero a septiembre de 2021 reveló que en el Hospital El Salvador (HES), exclusivo para covid-19, fallecieron 1,316 personas más que la cifra oficial de decesos por coronavirus.

En marzo de este año, LPG Datos solicitó al MINSAL los egresos y muertes por hospital para cada trimestre de 2021. Es decir, se pidió la información que el ministerio había estado publicando de oficio, es decir, sin necesidad que la ciudadanía la pidiera.

Sin embargo, Natalia Carpio, jefa de Estadística e Información del MINSAL, dijo en un memorando que el "nivel de detalle y precisión" de la solicitud implicaba generar "información que no se tiene producida, dado que no hay mandato legal que sí lo ordene", y declaró inexistente los datos.

Covid, ausente de la lista

Tanto en 2020 como en 2021, el MINSAL omitió al covid-19 de las 10 principales causas de muertes hospitalarias. Entre enero y septiembre del año anterior, colocó la neumonía como la primera causa con 794 decesos. En segundo lugar apareció la insuficiencia renal con 588 y en la décima posición ubicó a las enfermedades isquémicas del corazón, con 292.

"Es bien extraño que el covid no aparezca entre las primeras 10 causas de muerte ni en 2020 ni en 2021. Eso no puede ser. Allí lo que se está demostrando es un subregistro, sea este intencional o no, pero definitivamente es algo que no tiene lógica: el covid tendría que aparecer fácilmente como una de las primeras, sino la primera causa de fallecimiento", valoró el epidemiólogo Wilfrido Clará.

Hasta el 12 de abril, el Gobierno reportó 4,124 fallecidos por la enfermedad y de acuerdo con las estadísticas oficiales recopiladas por LPG Datos, en 2020 se registraron 1,343 decesos, otros 2,481 en 2021 y 300 en lo que va de 2022. En contraste, solo en 2020 el MINSAL registró 1,280 muertes por neumonía y la ubicó como la principal causa de muerte en sus hospitales. El segundo lugar lo ocupó la insuficiencia renal (887) y la décima fue enfermedades del corazón (382).

Clará insistió en que "es ilógico" que el covid-19 no esté en la lista, aún suponiendo que solo una parte de la cifra oficial de muertes ocurrió en los hospitales nacionales, otra en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), en hospitales privados y otra en casa, que son por lo general las defunciones que menos posibilidad tienen de ser registradas como muertes por coronavirus.

Aunque en 2020 y 2021 el MINSAL incluyó "resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)" como quinta y séptima causa, respectivamente, señaló que el covid-19 tiene su propio código y no es ninguno de los mencionados.