Seis reclusos mueren cada mes en centros penales

Cada mes, en el sistema penitenciario de El Salvador, mueren seis privados de libertad. Así lo reflejan los datos de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) basados en las estadísticas oficiales entre el 1 de enero de 2020 y el 15 de febrero de 2021, período en el cual han fallecido 94 internos por diferentes enfermedades.

Según esa información, al menos 10 privados de libertad han fallecido a causa de covid-19 o por sospechas de esa enfermedad. En total, 27 fallecieron por enfermedades respiratorias.

El centro penal que más muertes reportó hasta esa fecha es el Centro Penitenciario de Seguridad (CPS) de Santa Ana. En ese lugar han fallecido nueve personas entre las edades de 28 a 81 años. Tres de esas muertes fueron por neumonía.

Especialistas en derechos humanos advierten que a las personas con enfermedades crónicas no se les brinda la atención necesaria en los centros penitenciarios y que en la mayoría de casos existe una atención tardía.

Además, familiares de privados de libertad han denunciado en reiteradas ocasiones las negligencias médicas que se viven al interior de la mayoría de centros penales del país.

Sobre este tipo de datos, la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) cuenta con registros de personas fallecidas en centros penales. La procuradora adjunta de Migrantes y Seguridad Ciudadana de la PDDH, Beatriz Campos, asegura que la mayoría de personas que fallecen al interior de las cárceles son por enfermedades crónicas; entre estas, insuficiencia renal, enfermedades respiratorias y VIH.

Para Abraham Ábrego, director Litigio Estratégico de Cristosal, la mala atención hacia los privados de libertad es un tema de muchos años. "Sobre las condiciones de salud y atención médica en los centros penitenciarios del país, específicamente el tratamiento de las personas con enfermedades crónicas, hay que decir que se ha conocido a través de investigaciones y de casos desde hace varios años. El sistema penitenciario adolece de una atención adecuada a salud de las personas privadas de libertad", señaló.

Con respecto a las denuncias que llegan a la PDDH sobre la salud de los privados de libertad, Campos asegura que a diario el departamento penitenciario recibe de 9 a 15 denuncias, y de esas el 90% están relacionadas a consultas del derecho a la salud de las personas internas.

En cuanto al tratamiento de enfermedades crónicas, el representante de Cristosal aseguró que han observado que existe una detección tardía de las enfermedades. "Hay reos que cuatro meses después que tenían los síntomas han sido diagnósticados con enfermedad, pero luego de detectar la enfermedad hay todo un retardo en el tratamiento médico, no hay acceso a los medicamentos adecuados y a un tratamiento continuo adecuado", puntualizó Ábrego.

Agregó que con respecto a la deficiencia en la atención médica, el país cuenta con el antecedente del caso de Manuela que es un proceso que se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "(El caso de Manuela) refleja esta situación del sistema de salud. Este caso es del 2007 donde manuela fallece a raíz de un cáncer al estar detenida en un centro penitenciario", aclaró.

Huber Romero de la Asociación Azul Originario (AZO) que atiende denuncias sobre vulneración a los derechos humanos de los privados de libertad, hasta el límite de agonía.

"Hemos sabido de algunos casos donde la persona necesita medicación pero esta no le llega, entonces no tiene la atención requerida. También personas que están bastante enfermas o golpeadas, pero no son atendidas hasta que ya están casi agonizando y ya hacen algo las autoridades", aseguró Romero.

La última muerte de la cual se tiene registro, es de un privado de libertad que estaba recluido en el Penal de Seguridad de Izalco Fase 1. Él falleció el pasado 30 de marzo. Según la información preliminar que se manejó, la causa de la muerte fue debido a complicaciones de salud que tuvo luego que supuestamente se le negó la atención médica oportuna.

Un custodio de ese reclusorio confirmó la muerte del reo y dijo que se trató de una situación "repentina" y que falleció en el hospital.

Incidencia de traslados

La procuradora adjunta aseguró que los constantes traslados en los centros penitenciarios provocan daños en la salud de los internos. También cuestionó la manera en la que han realizado los últimos traslados.

Campos aseguró que al hacer esos traslados de manera "improvisada", eso puede generar afectación en la salud de los internos. "Cuando la persona es trasladada influye en su salud y muchas veces porque el expediente clínico no va a la par del traslado, entonces, ¿Qué es lo que hacen cuando llegan al centro penal? Los aislan por el tema del protocolo covid, pero su expediente clínico no lo tienen a la mano sino que parten de cero", cuestionó.