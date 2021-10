Semana cierra con promedio diario de dos desaparecidos

La semana del 24 al 29 de octubre dejó un total de 12 alertas emitidas entre la Unidad Especializada de Desaparecidos de la Fiscalía General de la República y Alerta Raquel, que se dedican a publicar los casos de víctimas de desaparición en redes sociales.

La cifra global deja un promedio de dos personas diarias desaparecidas, pero especialistas consideran que puede elevarse aún más por dos razones: por las cifras del mes y del año, que presentan un significativo aumento respecto a 2020; y porque muchos cuerpos siguen escondidos en fosas clandestinas que aún no han sido encontradas o de las cuales las autoridades se niegan a dar información, como pasó esta semana en Lourdes, Colón.

Ayer las diputadas Claudia Ortiz, de Vamos, y Anabel Belloso, del FMLN, pidieron al gobierno central actuar en el tema de forma más concreta.

"Realmente no sé qué es lo que están esperando las autoridades, el Ejecutivo y la Fiscalía, para tomar acción en esta ola de desaparecidos y desaparecidas que está azotando al Estado. No entiendo cómo podemos celebrar sobre otros temas, como el bitcóin, cuando hay familias preocupadas porque sus familiares podrían estar en una fosa, o cuando hay madres que sin apoyo institucional llegan a buscar a sus hijos", expuso Ortiz.

La diputada agregó que el 60 % de las mujeres desaparecidas son menores de 18 años y que se tiene la percepción que El Salvador está actualmente sobre una fosa que oculta desaparecidos.

"El problema no es de ahorita, pero hoy es más visible, porque vemos cómo a la par de la disminución de homicidios hay un incremento significativo en los casos de las desapariciones. Es un problema que está afectando a la juventud y lo preocupante es que las autoridades prefieren callar, no decir nada, con tal de mantener una imagen que han construido a pura estrategia mediática y comunicacional del famoso Plan Control Territorial, pero que nadie conoce", destacó Anabel Belloso.

La representante del FMLN pidió acompañamiento a las familias, que siguen denunciando y buscando por su cuenta debido a la lentitud en las búsquedas y los pocos avances.

A inicio de esta semana un grupo formado por 15 organizaciones sociales ahondaron en cómo han llevado el problema de las desapariciones en El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y cómo esta solicitó al Estado que tenga un trabajo más preventivo y no reactivo.

"Lo que se debe procurar es atender íntegramente a las víctimas, que también son los familiares de los desaparecidos. La misma ONU ha dicho que en estos casos no saber de sus familiares es equiparable a una tortura, y eso debe evitarse", declaró Sonia Rubio, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) el pasado lunes.

VIVIR A MEDIAS

Uno de los casos más sonados de desaparecidos esta semana fue el de la futbolista Jimena Ramírez, de quien no se sabe desde la noche del 24 de octubre, cuando salió de un partido de fútbol en la Colonia Quezaltepec, de Santa Tecla.

LA PRENSA GRÁFICA habló ayer con su madre, Teresa Granados, quien se refirió a lo duro que es pasar por una situación como la que actualmente vive y que también pasan otras progenitoras.

"Estoy devastada, no quiero hacer nada, no quiero ni trabajar", sostuvo, para luego afirmar que desde que se reportó la desaparición no han tenido noticias de los avances en las investigaciones.

Este medio visitó ayer la cancha donde la joven de 22 años jugó el domingo. Lugareños dijeron que en los últimos días la zona ha sufrido un alza en el accionar delictivo y que hay poca presencia policial.

En las estadísticas de esta semana la Unidad Especializada de la Fiscalía reportó cinco casos, cuatro de ellos hombres, más el de Jimena Ramírez. En octubre compartió 21 casos en redes sociales y solo en uno de ellos se encontró a los afectados con vida. Mientras que Alerta Raquel emitió ocho avisos en esta semana que recién finaliza, todos ellos de mujeres, y un total de 23 en todo el mes.