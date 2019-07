"Sembrando vida" arrancó en la zona costera

En un punto costero ubicado en el departamento de La Paz, el presidente de la república, Nayib Bukele, junto al secretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos Mexicanos, Marcelo Ebrard Casaubon, iniciaron con la entrega de insumos para que los agricultores beneficiados con el programa "Sembrando vida" comiencen sus cultivos.

Fue específicamente en el cantón El Achiotal, a unos kilómetros de la playa Las Hojas, donde se realizó el evento en el que también participaron representantes de cooperativas agropecuarias y demás ministros del Gobierno de El Salvador.

Inicio. En la zona costera de La Paz, el presidente Nayib Bukele y el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, verificaron el inicio del programa "Sembrando vida".

La ejecución de "Sembrando vida" se formalizó hace un mes en territorio mexicano por el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, y Bukele. Ayer se echó a andar.

Al respecto, el secretario de Relaciones Exteriores destacó la rapidez con la que El Salvador eligió la zona en la que se comenzó a implementar el programa.

"Nosotros pensamos que la solución a los problemas más serios que tenemos está en el desarrollo humano. Nosotros consideramos que las personas no deberían de migrar forzadas por la pobreza, no deberían de migrar por miedo a la inseguridad, el que quiera moverse que lo haga porque quiere pero que no esté forzado por la pobreza o por la inseguridad o por la persecución", dijo el secretario.

La inversión que está haciendo México en este programa asciende a $31 millones y Ebrard, sobre esto, hizo énfasis en que apoyan no porque les sobre el dinero o porque van a pedir algo a cambio, sino porque así pueden demostrar "a los pueblos más ricos, más desarrollados, más poderosos del mundo que sí se puede, que sí se podría si quisieran acabar con la pobreza".

Por su parte, el presidente de la república destacó que con "Sembrando vida" se proyecta que desde ayer y hasta diciembre, un poco más de cinco meses, se creen al menos 20,000 empleos.

Además señaló que el programa representa una oportunidad efectiva para disminuir los índices de personas que migran hacia Estados Unidos desde El Salvador.

"Esta es la muestra de cómo de verdad se reduce la migración... Un empleo generado aquí quita tres migrantes en la frontera sur de Estados Unidos porque un empleo sostiene a otras dos personas en promedio", dijo Bukele.

El mandatario salvadoreño anunció que en los próximos días darán más detalles de una iniciativa que involucra al sector privado.

"Dentro de poco vamos a lanzar una iniciativa donde se va a generar más de $3,000 millones de inversión privada, vamos a acelerar los trámites de una inversión que ha estado trabada por varios años sin un motivo más que ‘tramitomanía’", declaró Bukele.