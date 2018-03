Senador Rubio advierte a El Salvador por votación sobre Venezuela hoy

Lee también

El senador republicano de Estados Unidos Marco Rubio lanzó, según el periódico El Nuevo Herald, una advertencia a El Salvador, República Dominicana y Haití en la víspera de la votación sobre Venezuela que hará la Organización de Estados Americanos (OEA), y dijo que será difícil defender la asistencia estadounidense que reciben esos tres países si no defienden la democracia en la región.Las declaraciones de Rubio se dan un día antes de que la OEA analice el último informe elaborado por el secretario general Luis Almagro sobre Venezuela, que denuncia la instauración de un régimen dictatorial en el país petrolero y recomienda la aplicación de la Carta Democrática Interamericana para contener la crisis humanitaria provocada por el chavismo.Rubio, según El Nuevo Herald, manifestó que la sesión de este martes es de suma importancia para el futuro de la democracia en la región y advirtió que incluso podría tener repercusiones colaterales, como impactar la asistencia que Washington da a El Salvador, República Dominicana y Haití.“Esto no es una amenaza, pero es la realidad”, dijo el senador Rubio. Y añadió: “Estamos viviendo en un ambiente muy difícil en Washington, donde se están considerando recortes masivos a la ayuda en el extranjero, y para nosotros va a ser bien difícil justificar la ayuda a estos países si ellos, al final del día, son países que no cooperan con la defensa de la democracia en la región”.El canciller salvadoreño Hugo Martínez dijo a LA PRENSA GRÁFICA, vía telefónica, que le extrañaban las declaraciones atribuidas a Rubio, por las excelentes relaciones entre El Salvador y Estados Unidos, y señaló: “En el marco de la Declaración de París y el plan de acción de Accra sobre la Eficacia de la Ayuda, de la cual Estados Unidos es suscriptor, en la cual los países donantes no pueden condicionar la forma ni los plazos para hacer uso de los recursos económicos de la ayuda”.Sobre el tema también se pronunció el abogado venezolano Asdrúbal Aguiar, quien realiza una serie de conferencias en El Salvador. Aguiar dijo que la actitud de Rubio se puede interpretar como injerencia de parte de Estados Unidos, dependiendo de la perspectiva con que se vea. “Un analista ideológicamente hipotecado puede llegar a la conclusión de que se trata de nuevo de una suerte del regreso a los tiempos del imperialismo, es parte de una situación tormentosa que estamos viviendo”, aseguró Aguiar.Agregó además que la opinión de Rubio es solo la de un congresista. “Si bien esa postura es de un parlamentario norteamericano, puede realmente llamar a preocupación, ciertamente estamos frente a un problema dilemático. En el curso de los últimos 17 años se han utilizado los recursos de la industria petrolera venezolana para condicionar políticamente las posturas de los Gobiernos en las votaciones que planteaban ante la Organización de los Estados Americanos y ante la propia Organización de las Naciones Unidas. Prefiero que los acontecimientos hablen por sí solos más allá de lo que digan los elementos discursivos de lado y lado”, sentenció Aguiar.El senador Rubio también expresó sorpresa de que algunos países de la región aún no han decidido cómo votar hoy en la OEA.Según El Nuevo Herald, Rubio dijo que es sorprendente que El Salvador, República Dominicana y Haití se encuentren entre los indecisos, tratándose de “países que han sufrido mucho por temas humanitarios, y que en su propia historia han sufrido las consecuencias de la falta de democracia”.Al respecto, el canciller Hugo Martínez manifestó: “El Consejo Permanente de la OEA no se ha vuelto a reunir, ya que el consejo lo que ha apoyado es el proceso de diálogo impulsado por expresidentes en Venezuela. Cuando el consejo fije una nueva reunión para analizar la posición, será el momento de establecer una posición, y nosotros siempre hemos impulsado que haya una posición de consenso de la OEA frente al caso de Venezuela”.Rubio dijo que ha tenido contactos con el presidente Donald Trump, así como con los jefes de Estado de Costa Rica y Honduras, para tratar de conseguir el respaldo al planteamiento de Almagro. En el caso de EUA, no duda de que respaldará hoy ampliamente el informe de Almagro.La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, no vaciló en decir que hay una intervención en el tema.El nuevo informe de Almagro “no se trata de una actualización (del anterior), sino de la composición de una estrategia compleja de intervención con acciones inmediatas a mediano y largo plazo”, manifestó la ministra venezolana citada por El Nuevo Herald.Y agregó: El objetivo del informe “es una intervención para Venezuela y no solo para derrocar a Maduro, sino para desarrollar un esquema de producción complejo”.