Senador de EUA "atrapado" en El Salvador tras contagiarse de Covid-19

El senador republicano, Doug Ericksen, representante del estado de Washington, permananece en El Salvador tras contagiarse de covid-19 al arribar al país, según ha reportado el medio estadounidense Newsweek.

Ericksen, quien es conocido por oponerse a los mandatos de vacunas contra el coronavirus, ha pedido a sus colegas legisladores le envíen un tratamiento monoclonal a El Salvador.

"No puedo volver a casa", escribió el senador en un correo electrónico a los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado de Washington, quien dio positivo poco después de su llegada al país.

El senador, que representa al Distrito 42 en el condado de Whatcom, aseguró que tiene un médico que puede administrar el tratamiento "vía intravenosa de anticuerpos monoclonales (Regeneron)".

"Pero el producto no está disponible aquí. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea sobre cómo podría obtener los anticuerpos monoclonales que me enviaron aquí?", agregó en su mensaje dirigido a sus colegas.

Regeneron fue aprobado por la FDA para tratar los síntomas leves a moderados de covid-19 y se le administró al ex presidente Donald Trump cuando contrajo la enfermedad, en octubre de 2020.

De acuerdo al periódico The Times, no están claros los esfuerzos que están haciendo respecto a la solicitud del legislador y no tienen claro por qué Ericksen estaba visitando El Salvador.

El portavoz del senador, Erik Smith, dijo a un medio que no estaba seguro de si Ericksen había sido vacunado contra COVID.