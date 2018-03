Senador de Estados Unidos lanza advertencia a El Salvador por Venezuela

Lee también

El senador republicano de Estados Unidos,Marco Rubio, lanzó ayer una fuerte advertencia a República Dominicana, El Salvador y Haití de cara a la votación sobre Venezuela en la Organización de Estados Americanos, diciendo que va a ser difícil defender la asistencia estadounidense que reciben de los previstos recortes en el presupuesto si ellos, a su vez, no salen a defender la democracia en la región.El senador por Florida, uno de los más arduos críticos del chavismo en Washington, formuló la declaración en una entrevista con el Nuevo Herald horas antes de que la canciller de Venezuela Delcy Rodríguez acusara a Estados Unidos, a la derecha internacional y al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de participar en una conspiración internacional para derrocar al régimen de Nicolás Maduro.La organización internacional tiene previsto analizar hoy el último informe elaborado por Almagro sobre Venezuela, que denuncia la instauración de un régimen dictatorial en el país petrolero y recomienda la aplicación de la Carta Democrática Interamericana para contener la crisis humanitaria provocada por el Chavismo.Rubio manifestó que la sesión de este martes es de suma importancia para el futuro de la democracia en la región y advirtió que incluso podría tener repercusiones colaterales, como impactar la asistencia que Washington brinda a El Salvador, República Dominicana y Haití.“Esto no es una amenaza, pero es la realidad”, dijo el senador Rubio quien se ha convertido en uno de los principales arquitectos de la ley de sanciones contra el “chavismo”, diseñada para castigar la corrupción y la violación de los derechos humanos en el país petrolero.“Estamos viviendo en un ambiente muy difícil en Washington, donde se están considerando recortes masivos a la ayuda en el extranjero y para nosotros va a ser bien difícil justificar la ayuda a estos países si ellos, al final del día, son países que no cooperan con la defensa de la democracia en la región”, manifestó el senador estadounidense.El canciller de la República, Hugo Martínez, se pronunció ayer por la tarde por las declaraciones del senador Rubio."Nos parecen extrañas las declaraciones atribuidas al senador Rubio, sobre todo por las excelentes relaciones que han mantenido El Salvador y Estados Unidos, y en el marco de la Declaración de París sobre la Eficiencia de la Ayuda, de la cual Estados Unidos es sucriptor, en la cual los países donantes no pueden condicionar la forma ni los plazos para hacer uso de los recursos económicos de la ayuda y las condiciones impuestas deben estar directamente relacionadas con los objetivos de desarrollo del país receptor", señaló el jefe de la diplomacia salvadoreña.Sobre el voto de El Salvador sobre Venezuela en el Consejo Permanente de la OEA, el canciller dijo que se privilegia el diálogo."El Consejo Permanente de la OEA no se ha vuelto a reunir, ya que el consejo lo que ha apoyado es el proceso de diálogo impulsado por ex presidentes en Venezuela. Cuando el Consejo Permanente fije una nueva reunión para analizar la posición, será el momento de establecer una posición, y nosotros siempre hemos impulsado que haya una posición de consenso de la OEA frente al caso de Venezuela", manifestó.Rubio expresó sorpresa de que algunos países de la región aún no han decidido cómo votar esta semana ante el impactante informe presentado por el secretario Almagro, detallando que el régimen de Maduro se ha convertido en una dictadura, conducida por narcotraficantes, que viola todos los preceptos contenidos en la Carta Democrática Interamericana.Y en particular, es sorprendente que El Salvador, República Dominicana y Haití se encuentre entre los indecisos, tratándose de “países que han sufrido mucho por temas humanitarios, y que en su propia historia han sufrido las consecuencias de la falta de democracia”, expresó el senador por el estado de Florida.Rubio señaló que él personalmente ha tenido contactos con el presidente Donald Trump, así como con los jefes de Estado de Costa Rica y Honduras para tratar de conseguir el respaldo al planteamiento de Almagro, quien se pronunció sobre la necesidad de activar la Carta Democrática Interamericana para tratar el caso de Venezuela.En el caso de Estados Unidos, el senador dijo no tener dudas que respaldará ampliamente el informe de Almagro en la reunión del martes, al igual que muchos países de la región que se han mostrado preocupados por el deterioro de las instituciones democráticas en América Latina.hay intervención, dice VenezuelaLa canciller Rodríguez, intentó convencer a los países miembros que su país es víctima de una compleja estrategia de intervención, a través de un presunto complot en el que Almagro forma parte.El nuevo informe de Almagro “no se trata de una actualización [del anterior] sino de la composición de una estrategia compleja de intervención con acciones inmediatas a mediano y largo plazo”, manifestó la ministra venezolana en un discurso de 45 minutos.El objetivo del informe “es una intervención para Venezuela y no solo para derrocar a Maduro sino para desarrollar un esquema de producción complejo. Esta agenda difiere de la estrategia del año anterior porque abre todas las estrategias de intervención a mediano y largo plazo para implantar un modelo acorde con la estrategia neoliberal que hoy priva en la región”, en referencia a los recientes cambios producidos de gobiernos en Brasil y Argentina.La diplomática también alertó “a la comunidad internacional ante la falsa máscara de que solo se quiere ayudar a Venezuela”.