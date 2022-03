Señalados por Julio Olivo lo catalogan de mentiroso

Falsas. De esa forma, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dora Esmeralda Martínez de Barahona, el magistrado Guillermo Wellman y el exdiputado no partidario, Leonardo Bonilla, califican las acusaciones que en contra de ellos dio el magistrado Julio Olivo.

Al inicio de esta semana, Olivo externó una serie de acusaciones contra ellos, y también en contra de los magistrados Noel Orellana y Rubén Meléndez. Estas declaraciones avivaron la fisura que hay dentro del Tribunal.

En declaraciones brindadas a LA PRENSA GRÁFICA, la presidenta del Tribunal asegura que no convoca a "reuniones secretas", tal como lo señaló Olivo, y que tampoco toman decisiones sin que él esté presente o en una instancia diferente a la de una sesión ordinaria de trabajo del Organismo Colegiado.

"No entiendo cuál es el afán de él, si es que tiene una agenda política, desconozco... Está mintiendo y lo hace sin ponerse a pensar que esto puede tener consecuencias", dice la presidente de la máxima autoridad en tema electoral.

De igual forma, Martínez niega que sostenga reuniones con representantes del oficialismo, tal como lo aseguró Olivo. En ese sentido dice: "si él tiene pruebas que las presente porque yo no me he reunido con el oficialismo".

En tanto, el magistrado Wellman, a quien Olivo acusa de haberse unido a la corriente de GANA dentro del Tribunal, sostiene que no existe tal vínculo.

"Si nos quiere acusar de algo, que lo haga, que concurra a la Fiscalía, si tiene pruebas, que nos acuse... Yo no tengo vínculos con nadie... Él está provocando la división, lo que está haciendo es que nos quiere llevar al fracaso de la elección del 2024", dice y recuerda que fue en 2015 cuando Olivo era presidente del Tribunal que el escrutinio preliminar fue "un fiasco" y que tardó días para proveer resultados.

Para Wellman, las declaraciones de Olivo "son muestra de su muy baja autoestima", ya que "está acostumbrado a ser protagonista, hoy ya no lo es y quiere impactar a través de ese tipo de declaraciones y permear la credibilidad del Tribunal".

Olivo también acusó al exdiputado no partidario, Leonardo Bonilla, de no cumplir con la ley porque quedó sin presentar reportes de su contabilidad.

Al respecto, el exfuncionario respondió que mandó documentación completa.

"Da un poco de pena ajena de ver cómo alguien sin moral viene a criticar… que yo no he presentado las cuentas de mi financiamiento, hasta donde yo recuerdo mandé la documentación completa, he cumplido todos los requisitos de ley", declaró Bonilla en una entrevista de Radio YSKL.

Wellman y Martínez, al dar sus declaraciones en momentos por separados a este periódico, coincidieron en que tras las declaraciones de Olivo puede existir una intención de que sea considerado "perseguido político" y que intente buscar asilo en otro país.