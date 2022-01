Señalan a PNC de revictimizar a mujeres y niñas desaparecidas

Desde que la Policía Nacional Civil (PNC) publicó el tuit de haber localizado a una menor de edad que había sido reportada como desaparecida, señalando que la víctima menor de edad fue encontrada "sana y salva en la casa del novio", diversos sectores han señalado una revictimización.

Esa publicación generó una ola de críticas por parte de defensores de derechos humanos por considerar que la institución que por mandato debería proteger a las víctimas, en redes sociales las expone y revictimiza, generando que muchas personas criminalicen a las mujeres y menores de edad.

La menor T., de 16 años, fue reportada como desaparecida el 27 de diciembre en Ayutuxtepeque y encontrada en La Unión el 3 de enero pasado. En Twitter, donde la PNC revictimizó a la menor de edad, hubo al menos 50 mensajes de usuarios que señalan a la menor de edad y a sus padres. Una cantidad muy alta en comparación con los usuarios que defendieron a la víctima.

Este no es el primer caso registrado de la PNC, cinco días antes informó que había encontrado a María. E., "quien fue localizada en la playa El Tunco", este tuit también generó mensajes hacia la víctima. El último ejemplo es el del 6 de enero, donde la institución publicó que Reina. V, quien había sido reportada como desaparecida junto a su hijo de dos años desde el 25 de diciembre y que ya había sido localizada, al final el mensaje decía, "la mujer dejó a su hijo con su madre, para irse a vivir con otra pareja".

Sobre el actuar de la Policía Nacional Civil en los mensajes que publica sobre la localización de mujeres y niñas, defensoras de derechos humanos alzaron su voz para mostrar su malestar ante dichas actuaciones señalando a la institución como "el reflejo del sistema que tenemos, que es machista, patriarcal" y que es una práctica común en varias instancias y del Estados y funcionarios.

Para Angélica Rivas, abogada de Colectiva Feminista, es lamentable el lenguaje utilizado por la institución de seguridad pública, ya que ellas mismas han trabajado de la mano con ellos para evitar este tipo de situaciones.

"Me parece que hay una falla en la comunicación de la Policía y que lamentamos profundamente porque nosotros como organización por muchos años trabajamos con ellos para mejorar su manera de comunicar, ya que a la población no le interesa saber qué andaba haciendo la víctima en su vida privada", señaló.

Además, resaltó que la Policía solo debe informar que las personas han sido encontradas sanas y salvas, por qué algunas han sido localizadas y otras no. Y que solo debe abstenerse de reportar el éxito de su labor, mas no las condiciones que llevaron a las personas a alejarse de sus familias.

"Hay un montón de lecturas que se pueden hacer, hay personas que sufren violencia y todo eso no lo ponen (la policía), es como dar una imagen que es culpa de la gente que se va y no avisa, después se anda haciendo escándalo, algo así es el mensaje que se quiere enviar a la población, de que las personas son responsables que los familiares les reporten como desaparecidos, y es algo que no es así", aseveró Rivas.

Desde el monitoreo de las publicaciones de la PNC sobre personas encontradas desde el 26 de diciembre de 2021 hasta el 6 de enero de 2022, hubo 11 casos, de todos, solo dos informaban lo pertinente, cuándo fue reportada como desaparecida y cuándo fue localizada.

Algo que es "preocupante y debe tratarse y denunciar es el discurso que manejan los voceros de seguridad, ya que los demás servidores públicos y quienes son los que atienden a las víctimas, reproducen el mensaje de sus superiores", así lo aseguró Isabel Zepeda de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU), quien señaló al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro; al fiscal general, Rodolfo Delgado; y al director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, de revictimizar a las mujeres y culpabilizar a los jóvenes.

"¿Cómo esperar que un servidor de otro nivel no lo repita? Está más que justificado. Es lamentable y es violatorio de los procedimientos y los protocolos que ya están establecidos, así como de las leyes que protegen los derechos de las víctimas", enfatizó.

Para Zepeda, la Policía solo está reportando a la persona encontrada y no desaparecida par evitar una evaluación negativa por parte de la población. A esto le suma que hay una manejo selectivo y discrecional de los datos de desapariciones, lo que indica que "pudieran estar manipulando las cifras".

Autoridades no reportan

La Unidad Especializada de Desaparecidos de la Fiscalía General de la República (FGR) publicó a la última persona desaparecida el 13 de noviembre de 2021. Ni la PNC, ni la FGR, ni el Ministerio de Justicia publican los casos de desapariciones.

Según Celia Medrano, defensora de derechos humanos, para el Gobierno es más importante encubrir el fenómeno de las desapariciones que investigar, porque las autoridades además de no publicar los casos, están pidiendo a las personas que no publiquen la desaparición de su familiar.

"Hay más interés en encubrir la gravedad del fenómeno de las desapariciones que en investigar a fondo las redes de poder involucradas y dar apoyo real y respuestas a las víctimas y a sus familiares, responsabilizándolos de los hechos y acusándoles de causar desprestigio a instituciones como la policía", señaló.

Aseguró que se sigue un patrón en el tratamiento de los desaparecidos: negar la gravedad de la situación y minimizar, difundir mensajes de que se está actuando oportunamente, y atacar y desmentir a quienes señalen lo que está ocurriendo.

Para Idalia Zepeda de ASDEHU, no es ninguna sorpresa que las autoridades no publiquen sobre los desaparecidos ya que asegura, que el tema de seguridad y de los desaparecidos es su "talón de Aquiles", así como ha sido en otros gobiernos.

Aunque el Gobierno no está publicando a desaparecidos, sí lo están haciendo páginas privadas. Hasta la fecha reportan cerca de 10 casos.