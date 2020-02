Señalan a Mario Ponce por dilatar interpelación

Mientras el jefe de fracción de GANA, Guadalupe Vásquez, calificó de "show político" la interpelación que iniciaron ayer los diputados de la Asamblea Legislativa contra la ministra de Salud, Ana Orellana Bendek, el FMLN señaló al presidente del Legislativo, Mario Ponce, diputado por el PCN, de dilatar este proceso.

El pasado miércoles, Ponce habló de postergar la interpelación de Orellana Bendek y del presidente de la ANDA, Frederick Benítez, para dentro de dos semanas, ya que alegó que no "había un ambiente positivo", en referencia a la militarización y toma de la Asamblea que protagonizó el presidente Nayib Bukele cuando llamó "a la insurrección".

"Lamento que el presidente de la Asamblea Legislativa dilate esta intervención, que no fueron los diputados y diputadas quienes quisimos esto, fue porque agotamos todos los recursos que el reglamento daba para que se hicieran presentes (Orellana Bendek y Benítez) para las comisiones. Es por eso que estamos aquí, no por (culpa de) los diputados", dijo la presidenta de la comisión de Salud, Elizabeth González, en la conferencia de prensa del FMLN.

La diputada Dina Argueta también señaló que Ponce, en lugar moderar la plenaria, "se vio en la función de garantizar y proteger a un funcionario".

Francis Zablah: "Contestó todo"

El receso que dio Ponce, ayer, a eso de las 2:15 de la tarde, sorprendió a los diputados , porque recién volvían de otro receso de más de una hora. Al respecto, el diputado de GANA Francis Zablah, quien intervino solo una vez en la plenaria para decir que Orellana Bendek había contestado "todo", dijo que después de cuatro horas se había repetido una pregunta.

"Me puso alguien que no había contestado si se podía consumir o no (el agua), ¿pero hubo enfermemos, hubo gravedad de salud? Eso hay que ver, pero al final, ustedes se van a dar cuenta", cuestionó Zablah.

La diputada de ARENA y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Martha Evelyn Batres, lamentó que, aunque Ponce actuó bajo sus facultades como presidente de la Asamblea, diera receso hasta mañana, los legisladores estaban preparados para continuar trabajando.

"Se sigue retrasando la respuesta que tiene que existir por parte de las autoridades a los salvadoreños. Recordemos por qué están aquí los funcionarios y es porque no se les habló con la verdad a los salvadoreños ante la crisis vivida, crisis que se niega por un funcionario, pero se apoya por otro", afirmó Batres.