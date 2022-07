Señalan a alcalde de Guadalupe por acoso sexual

Una denuncia por presunto acoso sexual que se encuentra en la oficina fiscal de San Vicente contra el alcalde de Guadalupe, José Ernesto Renderos Pineda, del partido Nuevas Ideas, fue lo que motivó a la mayoría de miembros del concejo a valorar la suspensión temporal del jefe edicilio.

El sábado 23 de julio, el concejo municipal de Guadalupe tuvo entre su agenda un punto en específico: solicitar y votar por esa suspensión. Sin embargo, eso no fue posible debido a que el jefe edilicio decidió cerrar la sesión antes de la votación.

La reunión quedó grabada en una transmisión de 50 minutos en la página oficial de la municipalidad, en la que los representantes de Nuevas Ideas, GANA y PCN discutieron sobre la solicitud presentada por el síndico de Nuevas Ideas.

Durante la transmisión, Renderos aseguró que la solicitud presentada para suspenderlo no era legal y que lo realizado por el concejo era un acto "desesperado".

"No se están basando en ningún marco legal y les quiero recordar que la ley nos vuelve inocentes a todos hasta que se declare culpable o inocente, ya dejen que la ley haga su trabajo", dijo Renderos.

Minutos antes, el síndico municipal solicitó la suspensión temporal del alcalde debido a la denuncia por violencia y acoso sexual en contra del edil.

La persona denunciante relató parte de los hechos a LA PRENSA GRÁFICA, pero por la reserva del caso no se harán públicos los detalles. Narró que ella empezó a trabajar en la municipalidad en mayo de 2021 pero que el acoso inició un mes después. "Él buscaba la manera de que me quedara sola con él. Yo le pedí a unos compañeros que, por favor, no me dejaran sola", dijo.

La denunciante aseguró que poco a poco el acoso fue aumentando y se mantuvo entre junio hasta noviembre. Agregó que en diciembre el alcalde había hablado con los miembros de Nuevas Ideas de la alcaldía y les dijo que quería su destitución.

En enero de 2022 el acoso ya no solo era sexual sino también laboral, relató y agregó que empezaron a separarla de algunas funciones propias del cargo que desempeña en la comuna y no era tomada en cuenta.

Agregó que ella no quería iniciar un proceso penal por todo lo que conlleva este tipo de acciones, y en ese momento pidió una disculpa, que la dejaran trabajar tranquila, que le respetaran sus derechos y que el alcalde estuviera en un lugar visible; pero nunca recibió respuesta de parte del jefe municipal.

Fue hasta el 9 de febrero de 2022 que tomó la decisión de presentar la denuncia ante Fiscalía General de la República (FGR). Luego, en abril realizó una denuncia pública sobre los acontecimientos y aseguró que recibió amenazas de muerte.

Debido a lo anterior, la denunciante solicitó medidas de protección ante una sede judicial. El Juzgado Especializado de Instrucción para Una Vida Libre y Discriminación Para los Mujeres de Cojutepeque ordenó una serie de medidas para proteger su integridad y la de su familia.

"Son situaciones que toda la población las desconoce y lamentablemente se han estado ocultando y es por eso mi solicitud. Y no es por otra cosa, yo no aspiro a ningún cargo político", dijo el síndico que promovió la suspensión del alcalde, durante la sesión del sábado.

En esa misma sesión, Renderos aseguró que el plan de suspenderlo obedece a una situación política, a pesar que cinco concejales de Nuevas Ideas apoyan a la denunciante. "Por el momento estaremos en trámites legales de ese proceso. Pronto daré una rueda de prensa para dar a conocer todo", dijo el alcalde al ser consultado ayer por LA PRENSA GRÁFICA.