Señalan arbitrariedades por la confiscación de microbuses

A los cuestionamientos al gobierno por la falta de eficiencia en el funcionamiento de las rutas 42 y 152, tras el arresto del empresario de transporte Catalino Miranda, se sumaron los vacíos por la falta de proceso para apropiarse de las unidades. Esto, debido a que los mismos funcionarios del gobierno admitieron el punto.

A primera hora de la mañana, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, aseguró que quitar el permiso de línea a un empresario de transporte requiere de un proceso administrativo, menos de 48 después de haber dado a conocer que se había tomado la decisión. Pese a ello, el GOES se apropió de las unidades que pertenecen a la empresa de la que forma parte Miranda el mismo domingo.

Asimismo, Rodríguez señaló que los empresarios tienen derecho a apelar la decisión, pero que si esta no les da la razón, entonces el gobierno licitará la misma para entregarla a otros empresarios. Tales declaraciones fueron compartidas por la cuenta de Twitter del ministerio, pero fueron borradas más tarde.

Asimismo, también el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, indicó que Miranda fue detenido por “resistencia agresiva”, contradiciendo el que había sido el discurso oficial, que decía que la detención se había producido por el alza sin permiso del precio del pasaje.

Tales inconsistencias entre las declaraciones de los funcionarios fueron cuestionadas por legisladores. En el caso de René Portillo Cuadra, jefe de fracción de ARENA, este indicó que “la apropiación violenta que hizo el gobierno de las unidades, ahí no opera la expropiación, porque no hubo debido proceso legal”. “Lo que hay es una confiscación de bienes, y la confiscación está prohibida por la Constitución”, agregó el legislador tricolor.

Luego, Portillo Cuadra también aclaró que el gobierno es dueño de los permisos de línea, los cuales son concedidos a los empresarios del transporte, pero que las unidades que prestan el servicio: estas son de propiedad privada. “No puede (el gobierno) disponer de los microbuses porque esos son propiedad privada. Hay que diferenciar que lo que el Estado está haciendo son actos arbitrarios que exceden las competencias que la ley les da”, apuntó.

Luego, el diputado Jaime Guevara (FMLN) se refirió al tema y aseguró que no defienden a ningún empresario de buses, pero que no se ha aplicado la ley como debería. “Nosotros como FMLN sabemos las carencias y la problemática que tenemos como país. Lo que señalamos es la matonería, la prepotencia, la irrupción. Esa sensación que quieren dejar en el resto de transportistas, de que si no se ponen a la orden, o si no cumplen lo que él (Bukele) está mandatando les va a pasar lo mismo. Eso estamos señalando”, apuntó.

“Esto responde a un acto de matonería por parte del presidente Bukele, y por parte de las autoridades. Creemos que lo ideal hubiese sido una reunión con el sector para exigir el cumplimiento de las normas. Pareciera que el trasfondo o el mensaje que quieren transmitir es la expropiación del transporte público por parte de un sector económico del país, representado en Nayib Bukele”, agregó el legislador.