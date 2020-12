Señalan contradicción en artículos de la constitución

Una contradicción entre los artículo 85 y 86 de la Constitución de la República señaló el abogado constitucionalista Cayetano Núñez, quien ayer participó en la décima reunión del equipo ad hoc que analiza y propondrá las iniciativas de reforma a la Carta Magna salvadoreña.

El artículo 85 establece que el sistema político es pluralista y que “se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del Gobierno”. En seguida, el artículo 86 fija en el primer inciso que “el poder público emana del pueblo”.

A esos apartados hizo referencia el experto para plantear lo que para él es una contradicción. “Creo que hay una cierta contradicción entre el artículo 85 y el artículo 86, el artículo 86 dice que el poder público emana del pueblo, pero si el poder público emana del pueblo los partidos políticos no pueden estar por encima del pueblo”, opinó Núñez.

El abogado constitucionalista impartió un seminario al equipo ad hoc en el que definió conceptos en relación al sistema político y la democracia y dio detalles de cómo este ha evolucionado a lo largo de los años en diferentes países del mundo.

Otra observación que hizo el experto a los integrantes del equipo ad hoc que estudia la Constitución salvadoreña está relacionada a lo que determina el artículo 87: “se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución”.

Desde la perspectiva del experto, ese texto no debe estar en ningún documento que tenga el rango constitucional.

“Bueno, a mí me parece que el artículo 87 si lo siguen manteniendo ustedes creo que es una auténtica locura me refiero al derecho del pueblo a la insurrección, claro que todo pueblo tiene derecho a la insurrección cuando se vulneran los principios y se vulneran las libertades democráticas pero, hombre, no se puede poner en un texto constitucional porque es casi una incitación”, declaró el jurista.

Los integrantes del equipo ad hoc dijeron que volverán a solicitar la opinión de Núñez cuando inicien la formulación de las propuestas que presentarán.

También informaron que, hasta el 18 de diciembre, a través del portal web de consulta habían recibido 2,731 respuestas que desglosaron de la siguiente forma: 1,191 respuestas con propuestas específicas (421 propuestas para la mesa que estudia la parte dogmática, 507 propuestas para la mesa que estudia el sistema político, 409 propuestas para la mesa que estudia la parte orgánica y 85 propuestas para la mesa que estudia la parte procedimental), 1,422 comentarios positivos y 118 respuestas negativas.

