Señalan crisis como causa de cambio en MINED

La salida de Carla Hananía del ministerio de Educación fue considerada por diputados de la Asamblea como el colofón a los problemas recientes que la exministra había enfrentado en el cargo.

Desde el conflicto creado en la contratación de maestros interinos hasta la polémica por las condiciones de infraestructura de varias escuelas públicas del país fueron los cuestionamientos.

"Considero positivo cuando un gobierno hace cambios si las cosas no están funcionando. En el MINED, en los últimos días, conocimos de crisis en temas que tienen una larga cola histórica. (Pero) la falta de información no nos deja más opción que especular", consideró Johnny Wright Sol (Nuestro Tiempo).

Luego, René Portillo Cuadra (ARENA), señaló que si se debe a un tema de salud —como aseguró Juan Carlos Bidegain, hijo de Hananía y ministro de Gobernación— hay que solidarizarse y esperar una mejora en la misma; pero que "no se ha invertido en maestros, pedagogía, infraestructura. Muy probablemente la exministra renunció por problemas de salud, pero me imagino también que porque el gobierno no la apoyó en materia de inversión", agregó.