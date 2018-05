Señalan de doble discurso a exalcalde Nayib Bukele

De tener un discurso contradictorio calificó Federico Hernández al exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele.

Hernández, miembro de la organización civil de Aliados para la Democracia, criticó los gastos que hizo Bukele en asesores, publicidad y en una oficina para su despacho en la colonia Escalón.

"Totalmente contradictorio. Yo no puedo presentarme como un político que va a hacer un contraste con la forma que sea hecho política en el tema de despilfarro si a mí se me descubre que estoy pagando una cantidad de asesores, alquilando inmuebles que no son necesarios para ser alcalde, si me estoy gastando una barbaridad de dinero en mi propia publicidad porque eventualmente me quiero lanzar como candidato a presidente. Es totalmente incongruente ese discurso", cuestionó.

De acuerdo con un documento oficial del Departamento de Administración de Personal de la Alcaldía Municipal de San Salvador, los cinco asesores que tuvo Bukele costaron a los capitalinos $463,365 y ellos son: José Ernesto Sanabria, Wálter Mauricio Núñez Alguera, Federico Gerardo Anliker López, Rogelio Eduardo Rivas Polanco y César Moisés Rivera Pérez.

Los salarios de estos asesores oscilaban entre $2,115 hasta los $3,206.25.

"No puede ser, es totalmente desproporcionado que se de esa cantidad de plata para asesor a un alcalde, independientemente de que ciudad sea. No hay justificación para eso. Eso sigue siendo despilfarro, y menos si alguien se está presentando como el que va a parar la corrupción dentro del Estado", agregó.

Hernández dijo que la austeridad se practica y no necesita montaje. Lo mismo dijo que aplica para otras instituciones del Estado.