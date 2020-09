Señalan de ilegal reformas al reglamento de acceso a información

Las reformas al Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública , recién publicadas por el Órgano Ejecutivo en el Diario Oficial, son "inconstitucionales" y un retroceso en ese derecho, según opinaron ayer varias instituciones y juristas.

Las modificaciones están contenidas en el Decreto Ejecutivo 34, el cual fue publicado en la edición del 31 de agosto del periódico oficial. Los cambios incluyen una serie de nuevas potestades para el presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la entidad garante de este derecho en el país; a los aspirantes a comisionados se les exime de la presentación de una declaración jurada y de la solvencia del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), entre otros.

"Existe un exceso en la potestad reglamentaria que tiene el presidente de la República y por ende son inconstitucionales, y además constituyen una grave amenaza y un retroceso en materia del derecho de acceso a la información", afirmó Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES y miembro del grupo de organizaciones que promovió la LAIP.

"En la reforma preocupa que se está modificando el proceso de clasificación y desclasificación de información reservada, e incluye un paso adicional, que es que para que el IAIP conozca debe haber antes un proceso de apelación", agregó Castro.

La abogada Ruth Eleonora López coincidió en que se ha incrementado un paso a los ciudadanos que se encuentren disconformes con una calificación de información reservada que haga una institución pública. "Esto pudiera llamar la atención si no fuera por el aumento de las reservas que se están produciendo en el Ejecutivo", observó López.

Los juristas señalaron que se ha eliminado la posibilidad de impugnar a los candidatos a comisionados, en caso de que estos incumplan con los requisitos que exige la ley.

López, además, considera que el eliminar la declaración jurada está relacionado con lo que ocurrió con exdirectora de Medicamentos, quien antes aceptó un cargo en esa dirección y afirmó que "no tenía vinculación con el sector farmacéutico cuando sí la tenía".

Wilson Sandoval, coordinador de ALAC -FUNDE, considera que con esta y la reciente reforma al reglamento de la ley de compras públicas, el Ejecutivo buscará "desmontar dispositivos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana". Respecto a las atribuciones que se la dan al presidente del IAIP no van en línea con el espíritu de la ley, que busca que el poder no se acumule a una sola persona. "El ejecutivo no está facultado para legislar, y lo que estamos viendo es que se está excediendo las atribuciones legales que le competen", observó. "Esperamos una reacción del presidente del IAIP respecto a estos cambios", añadió.

Ayer, Eduardo Escobar de Acción Ciudadana presentó un escrito a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que retome el proceso 172-2016, en donde le pidieron declarar inconstitucional la potestad del presidente de la República para reformar el reglamento de la LAIP, al tiempo de que se solicita declarar una medida cautelar para suspender las últimas reformas decretadas sobre esa normativa.