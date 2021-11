Señalan de irregular inicio del proceso de desafuero contra Norman Quijano

El proceso de antejuicio iniciado por la Asamblea Legislativa contra el diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Norman Quijano, de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), por presunta negociado con pandillas es, a criterio de abogados, irregular porque evade la normativa que rige al Parlamento.

La abogada penalista Marcela Galeas explica que, el marco normativo que rige los procesos del PARLACEN es el Tratado de Constitución del Parlamento Centroamericano y su respectivo reglamento. En este tratado se establece, en primer lugar, la inmunidad de los diputados.

El artículo 27 del Tratado establece que los diputados gozan "en el Estado donde fueron electos, de las mismas inmunidades y privilegios que gozan los diputados ante los Congresos, Asambleas Legislativas o Asambleas Nacionales".

Luego, el artículo 29 del reglamento establece que "la petición para la suspensión de la inmunidad parlamentaria de una diputada o diputado centroamericano debe ser dirigida a la presidenta o presidente del PARLACEN, contenida en un suplicatorio, que debe ser remitido, por la autoridad competente del Estado solicitante". Este requisito no fue cumplido por la Asamblea Legislativa. El procedimiento que se ha seguido ha sido el mismo para desaforar a diputados de la Asamblea.

El diputado presidente, Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, argumentó que en 2006 un diputado del PARLACEN fue desaforado por la Asamblea Legislativa.

El fiscal impuesto, Rodolfo Delgado presentó el miércoles anterior, la petición de desafuero en contra del diputado por el PARLACEN, Norman Quijano.

"Vaya que ha cambiado ARENA. En 2006 Norman Quijano votó a favor de desaforar al diputado del Parlacen Mario Antonio Osorto Vides a quien se le acusaba de negociaciones ilícitas" manifestó Castro. Sin embargo, el diputado René Portillo Cuadra, de ARENA, salió al pasó y explicó que, en ese momento, no estaba vigente la normativa que ahora rige al PARLACEN.

El reglamento del PARLACEN establece además, el procedimiento que sigue luego de la petición al presidente de dicho organismo.

"Recibido el suplicatorio, la presidenta o presidente del PARLACEN debe hacerlo del conocimiento de la junta directiva, en su sesión próxima inmediata, debiendo conocer prioritariamente del caso", reza el artículo 30. Luego, de que la junta tenga conocimiento, lo lleva al pleno en la sesión plenaria próxima.

"La Asamblea Plenaria, inmediatamente conocido el caso, en la misma sesión debe conformar una Comisión Extraordinaria de Investigación, para que analice los antecedentes y recabe los elementos de juicio necesarios, debiendo emitir en un plazo no mayor de sesenta 60 días calendario a partir de su nombramiento, el dictamen correspondiente a la Asamblea Plenaria, para que decida la suspensión o mantenimiento de la Inmunidad Parlamentaria", reza el artículo 31.

Esta comisión debe ser conformada por un diputado de cada bancada nacional. En el caso salvadoreño, debe haber representación de ARENA, FMLN, GANA Y Nuevas Ideas. La presidencia no debe ser ocupada por ningún diputado del mismo Estado de origen del implicado.

Luego, "la comisión Extraordinaria de Investigación debe conocer y examinar el suplicatorio respectivo, declarándose en sesión permanente, a partir de ese momento, y puede solicitar, por medio de la presidenta o presidente del Parlacen, la información o aclaración que considere pertinente de cualquier autoridad de los Estados Parte", reza el reglamento.

Como parte de las actividades de la comisión extraordinaria, en los 15 días siguientes a su establecimiento, el diputado encausado deberá presentarse a una audiencia para pronunciarse sobre los actos de los que se le acusa. Una vez finalizado todo el proceso en la comisión, proceden a emitir dictamen y pasa al pleno. Ahí se debate y se aprueba o no el desafuero.

De acuerdo con la diputada Anabel Belloso, del FMLN, tanto ella como su grupo parlamentario dieron los votos para el desafuero porque, desde la legislatura anterior, se intentó iniciar un proceso de antejuicio.

"En la Constitución se establece que a los diputados del Parlacen se les aplica la legislación que aplica para los diputados nacionales. Esa fue la valoración que hicimos. Tomamos en cuenta, también, que es un proceso antiguo, ni siquiera es que lo haya abierto o iniciado el fiscal impuesto y Bukele, sino que está en la agenda desde hace tiempo", manifestó Belloso.

Además, cuestionó que en la legislatura pasada no pudo lograrse porque el PCN no dio sus votos. "El PCN, actual aliado de Nuevas Ideas, no votó. A ellos no les queda ese discurso. Sabemos que el interés es montar escándalo, ocultando otros temas que son de interés para la gente", expresó.

Sin embargo, la abogada Marcela Galeas, argumenta que los tratados, según la Convención de Viena, son de obligatorio cumplimiento en relación a la Constitución del país.