Señalan débil vigilancia de influenza

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió en su más reciente alerta epidemiológica que varios países de la región están reportando brotes de influenza junto con un acelerado incremento en los contagios de covid-19 provocados por ómicron.

En el documento, emitido el 21 de enero, el organismo señaló que los brotes son principalmente de influenza A (H3N2) y advirtió que "esta mayor circulación de virus respiratorios, incluyendo influenza y SARS-CoV-2 (el coronavirus causante del covid-19), está generado una mayor carga para el sistema de salud".

En El Salvador, el más reciente boletín epidemiológico del Ministerio de Salud (MINSAL), que corresponde a la semana del 2 al 8 de enero, apenas reporta 10 pruebas de influenza realizadas en ese período, por lo que todos los indicadores de presencia de otros virus respiratorios, como influenza A, influenza B, parainfluenza, H3N2, H1N1 y virus sincitial, arrojan 0%.

"¿Eso qué quiere decir? Que la mayoría de sintomatología respiratoria en este momento es producida por el covid", señaló el epidemiólogo Alfonso Rosales.

Pero el jefe del Departamento de Virología de la Universidad El Salvador (UES), Carlos Ortega, tiene otra teoría: El Salvador tiene una deficiente estrategia de vigilancia epidemiológica para la influenza.

"Siempre ha sido así", comentó Ortega y aclaró que ese 0 % no significa que no haya influenza: "No existe circulación de influenza con esos datos tan pequeños y ese poquito de muestras. Además, el mismo ministro (de Salud, Francisco Alabi) ratificó el primer caso de 'flurona' en el país. ¿Qué significa eso? Que un paciente dio positivo a influenza y a SARS-CoV-2. ¿Y qué le dice eso? Que la influenza está circulando".

La débil vigilancia epidemiológica también afecta al covid-19, afirmaron los médicos. En su alerta, la OPS recomendó hacer pruebas de covid-19 a todos los pacientes hospitalizados, sin importar su padecimiento, para prevenir brotes en él ámbito de los servicios de salud.

Pero en el país, la capacidad de testeo de covid-19 es muy baja. Así lo ha señalado, por ejemplo, el epidemiólogo Wilfrido Clará en reiteradas ocasiones. El miércoles 19 de enero, el Gobierno anunció que aumentaría 3,500 las pruebas diarias, frente a las 2,500 que hacía desde mayo de 2020, pero "sigue siendo insuficiente, casi nada, para la magnitud del brote", apuntó el epidemiólogo.

Ortega también consideró que el país no tiene la capacidad de testeo que sugiere la OPS en su advertencia epidemiológica. "No existe esa capacidad. Solamente habría que ver cuántas personas están hospitalizadas ahorita en todos los hospitales del país. Es una cantidad bárbara de ingresos diarios y, si habría que hacerles pruebas, sumado a que habría que seguir haciendo pruebas en los lugares donde llevan las pruebas ambulatorias que realizan, es un tanto difícil", valoró Ortega.

A juicio del epidemiólogo Rosales, también es urgente priorizar las pruebas ante la amenaza de acaparamiento por parte de los países ricos, como ya ha ocurrido con las vacunas de covid-19.

"Ya van a comenzar a escasear los test. Estados Unidos está ahorita en una crisis y ellos van a acaparar, como han hecho con la vacuna, los tests. Entonces, la accesibilidad nuestra va a disminuir. El ministerio debería de tomar en cuenta esta posibilidad, que es muy apegada a la realidad, y tener ya su plan de contingencia", señaló el médico.