Señalan deficiente divulgación en El Salvador de protocolo por viruela

Personal médico de la red de salud pública advierte que hay deficiencia en la socialización de los lineamientos y del protocolo sanitario elaborado por el Ministerio de Salud (MINSAL) para atender casos de viruela símica.

Según afirmaron varios médicos, las autoridades sanitarias no los han convocado a reuniones o capacitaciones para recibir instrucciones sobre cómo proceder ante casos sospechosos o confirmados.

Los documentos existen, son dos, pero esa información solo ha circulado por vías electrónicas, afirmaron. Una vocera del Movimiento ALAMES Dr. Salvador Allende, quien pidió anonimato por temor a represalias, detalló que las autoridades enviaron el primer documento, fechado 8 de julio, dos semanas antes de la temporada de las fiestas agostinas, es decir, en la semana del 18 de julio. Este contiene los "Lineamientos técnicos para la detección y control de casos de viruela símica".

Una semana después, la del 25 de julio, enviaron el segundo documento, una presentación que data de mayo pasado. Este habla sobre los Equipos de Protección Personal (EPP) y sobre recomendaciones concretas a seguir para un tratamiento en casa o para un tratamiento hospitalario, luego del diagnóstico de un caso.

“Lo han compartido a través de chats de WhatsApp. Un documento oficial como un manual, eso no ha sido entregado”.



Rafael Aguirre, secretario del SIMETRISSS.

"En cada lugar de trabajo puede haber dos opciones, según la carga de trabajo: que se socialice con todo el personal o que cada quien lo lea", explicó la vocera acerca de la forma en la que han sido difundidos ambos documentos con el personal de salud.

Un colega suyo, vocero del Movimiento ALAMES Margarita Posada, aseguró que la forma de socializar estas normativas para atender la viruela símica ha sido a través del servicio de mensajería WhatsApp.

"La forma de socializarlo es solo compartirlo por las redes. La mayoría lo hace por WhatsApp, para que cada quien haga su interpretación", explicó el médico, quien también pidió reserva de su identidad.

"Solo a las jefaturas se les llama de forma presencial. Mi jefa, por ejemplo, solo lo comparte en el grupo de WhatsApp que tenemos en la unidad", agregó al ser consultado sobre la forma en como se ha enterado el personal sanitario de este tipo de lineamientos ante la viruela símica.

Los canales que se han utilizado para compartir información oficial ha provocado que una parte del gremio médico no se atreva a confirmar si los documentos recibidos a través de sus servicios de mensajería en redes sociales son veraces. "Ese manual me lo han pasado dos o tres personas, pero nada oficial. Ninguna jefatura, ni desde la dirección del hospital, es decir, nadie que sea una voz oficial nos ha pasado ese manual a nosotros los médicos", declaró el secretario de Organización del Sindicato de Trabajadores de la Salud (SITRASALUD), Luis Rodríguez.

"Circula allí, en redes de WhatsApp, pero a nosotros no nos han dicho oficialmente: ‘Miren, este es el manual que vamos a seguir’", añadió.

"Esto no quiere decir que el documento no exista, pero oficialmente a los cuerpos de choque activos en las unidades de emergencia no nos han presentado nada todavía", insistió el médico.

“Circula allí en WhatsApp, pero a nosotros no nos han dicho oficialmente: ‘Este es el manual que vamos a seguir’”.



Luis Rodríguez, secretario organización SITRASALUD.

El secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISS), Rafael Aguirre, aunque confirmó la autenticidad de las directrices, también apuntó que su acceso a ellas fue a través de WhatsApp.

"Esa presentación (el segundo documento) fue derivada desde el nivel central hacia las diferentes jefaturas, y las jefaturas nos las compartieron a los médicos operativos, pero lo han compartido a través de chats de WhatsApp. Pero un documento oficial, como un manual, eso todavía no ha sido entregado", declaró.

A pesar de las deficiencias señaladas por el gremio médico en cuanto al acceso a la información que ayudaría a frenar un brote de la viruela del mono, el ministro de Salud, Francisco Alabi, afirmó ayer que "ya están entrenados".

Durante una entrevista que concedió en televisión al programa Frente a Frente, el funcionario se refirió ayer a los lineamientos publicados el 8 de julio y afirmó que "la población de profesionales de salud y sanitarios están entrenados para detectarlo (un caso de viruela símica)".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha contabilizado, hasta el 5 de agosto, 37,360 casos probables y confirmados en 89 países del mundo.

TRATAMIENTO EN CASA

El MINSAL ha girado estas instrucciones para los casos que se atenderán de forma ambulatoria.

El aislamiento para casos sospechosos y confirmados deberá durar 21 días. Uso de mascarilla quirúrgica, especialmente en aquellos que presenten síntomas respiratorios. Si esto no es factible (por ejemplo, un niño infectado), se recomienda que el resto de convivientes lleve mascarilla. El enfermo no debe abandonar el domicilio, excepto cuando necesite atención médica. En este caso llevará en todo momento mascarilla y no debe usar transporte público, sino llamar al 132. Evitar el contacto con animales silvestres o domésticos, por lo cual las mascotas deben ser excluidas del entorno del paciente. Los alimentos para el paciente se deben de proporcionar con platos y cubiertos desechables. Se debe de limitar el número de personas que están en contacto con el paciente. De preferencia se debe de asignar a una sola persona para asistirlo hasta su recuperación. Los familiares deben usar mascarilla quirúrgica en caso de contacto cercano y mantener un metro de distancia. El paciente debe de tener acceso a implementos necesarios. Se recomienda a los familiares de los pacientes el uso de guantes descartables al estar en contacto con la ropa sucia del paciente. La ropa debe manipularse con guantes y no debe sacudirse; debe colocarse en bolsas plásticas dentro de la habitación hasta que sea lavada por separado con detergente y agua caliente, puede o no agregarse hipoclorito de sodio. En caso de necesitar atención médica y ser trasladado, deberá llevar mascarilla, ropa que cubra las lesiones. Reitera el llamado a no usar transporte público.

TRATAMIENTO EN HOSPITAL

Estas son las directrices del MINSAL para atender casos de viruela símica en los hospitales.

Aislamiento de 21 días, pero según la evolución podría completarse en casa. De preferencia ubicarlo en habitaciones individuales con baño incluido. De no ser así, debe estar aislado y facilitarle un baño próximo que debe ser usado por la menor cantidad posible de personas. Se deberá limpiar de forma regular. El personal de salud que atienda a estos casos o las personas que entren en la habitación de aislamiento deben utilizar el EPP adecuado. El personal de salud deberá utilizar mascarilla quirúrgica. Se debe mantener una distancia de un metro entre las camas, evitar el acompañamiento de familiares dentro de la habitación e instruir al paciente en higiene de manos. La ropa del paciente no debe sacudirse. Se enrollará de forma sutil y colocará en bolsas selladas. Las lesiones deberán ser cubiertas con apósitos o vendajes limpios. Todos los residuos generados en la habitación de aislamiento serán tratados como potencialmente infecciosos. Los procedimientos médicos requieren medidas de protección especiales y durante los mismos se reducirá al mínimo el número de personas en la habitación. Recomiendan uso de mascarilla FFP3 o N95, protección ocular ajustada o protector facial completo. Guantes y batas impermeables de manga larga y si no lo son, agregar delantal de plástico. En caso de pacientes con ventilación mecánica, el circuito debe ser desechado y nunca reesterilizado. El aspirador de secreciones debe ser de uso exclusivo de paciente, así como el esfigmomanómetro, estetoscopio y termómetro, entre otros Todo material de inyección o envase del medicamento parenteral debe estar dedicado a ese paciente y eliminado en el punto de uso.