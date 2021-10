Señalan falta de claridad en entrega de nuevo subsidio al gas

El decreto aprobado en la última plenaria para crear un mecanismo que "equilibre" el precio del gas licuado fue criticado por tener varios vacíos. Según los diputados de la oposición, esto podría generar inconvenientes a la hora de implementar la medida.

De acuerdo con el diputado Johnny Wright Sol (Nuestro Tiempo), el decreto no aclara de dónde tomarán los fondos para financiar este subsidio. "Uno de los artículos establece que podría ser de donaciones, de carteras del Estado, pero será Hacienda la que tendrá que conseguirlos", expresó el legislador.

Además, cuestionó que no establecen mecanismo para su distribución. "No queda claro cuál va ser el mecanismo para transferir a las empresas y a quién va a beneficiar. Hay muchísimas preguntas. Es un mecanismo que no queda claro cómo se va a lograr", consideró.

En esta misma línea, la diputada Dina Argueta, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), señaló vacíos en este punto: "Se ha manejado que se va ampliar la cobertura, pero la ley no contiene eso. No dice cuántas familias se van a beneficiar, dice que depende de los incrementos que vayan habiendo".

"También entiendo que la cantidad que se va a subsidiar depende de la variabilidad del precio. A medida que incrementa, más será el subsidio y que será directamente a las empresas que comercializan el gas", agregó, por su parte, Wright.

Luego, el diputado Mauricio Linares (ARENA) aseguró que, para este tipo de temas, es necesaria una base sólida que deje claros y transparentes los mecanismos que se van a utilizar.

"La intención es buena porque se busca un beneficio para la mayoría de la población, pero es lamentable que no se tiene una base sólida en esta ley. Si la revisan, habla de que el fondo es lo que estaba aprobado en el presupuesto 2021, pero yo creo que a esta fecha eso ya no sería suficiente", expresó Linares.

La propuesta fue presentada por la ministra de Economía, María Luisa Hayem y, minutos después, votado favorable por la bancada oficialista, sin mayor discusión ni explicación.