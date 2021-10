Señalan medicinas e insumos insuficientes en red pública de salud

El Foro Nacional de Salud (FNS) encontró en septiembre escasez de medicamentos y materiales para practicar exámenes de laboratorio en el primer y segundo nivel de atención en algunas unidades de salud y hospitales de la red pública.

La Mesa Sectorial del FNS presentó ayer los resultados de un sondeo realizado el mes pasado con el apoyo de líderes comunitarios, el cual cubrió 24 Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF) y tres hospitales nacionales, ubicados en los departamentos de Santa Ana, La Libertad, San Salvador, Usulután y San Miguel.

Un total de 664 usuarios de la red pública fueron encuestados. En las UCSF, al 67 % de les recetaron medicamentos, pero al 17 % de ellos no se los entregaron. En hospitales, al 73% le recetaron medicamentos y el 20 % de ellos no los recibió.

En las UCSF, a la mitad de los que no recibieron medicamentos les explicaron que era porque no tenían, al 29 % no le dieron explicaciones y al 21 % les indicaron que los comprara en una farmacia privada. En los hospitales, al 60 % le aseguraron que no tenían los medicamentos recetados y al 40 % no le dieron explicaciones.

"Es muy deplorable cómo estamos en el primer nivel en todo el sistema nacional (...). Podemos ver que insumos, medicamentos, personal, médicos, enfermeras no hay en las unidades de salud", dijo Morena Mendoza, lideresa del FNS.

Entre las medicinas que no fueron entregadas a los pacientes en las UCSF destaca el acetaminofén, vitamina A y B, que se utilizan para atender los síntomas del covid-19.

Luis Rodríguez, secretario de Organización del Sindicato de Trabajadores de la Salud (SITRASALUD), no descartó que se esté priorizando a los pacientes de coronavirus. El FNS también comparte esa opinión. "Como la vitamina B, que la dan para tratamiento de covid -19 (...), podría ser que por eso ha quedado desabastecido", indicó Moisés García, del FNS.

El paracetamol, metformina, demerol, Amlodipina de 5 milogramos, ibuprofeno, irbesartán, ácido fólico y hierro/ácido fólico son otros de los fármacos que los usuarios dijeron no haber recibido.

También identificaron que las medicinas más escasas son las que recetan a los pacientes antihipertensivos y con diabetes tipo I y II. No obstante, la Asociación Salvadoreña de Diábetes (ASAD) desconocer si existe escasez de medicamentos para estos pacientes.

El sondeo también arrojó que el 0.3 % recibió medicina vencida en las UCSF y el 2 % en los hospitales. Además, se identificó que algunos usuarios de servicios hospitalarios tuvieron que aportar insumos como jeringas, solución salina y material para curaciones.

Ante el panorama, el FNS lamentó que el Ministerio de Salud (MINSAL) aún no atienda el problema de desabastecimiento en la red pública. Exigieron transparencia en la información que se le brinda a los usuarios, especialmente a las personas con enfermedades crónicas, y que se provea con suficientes medicamentos e insumos a los hospitales públicos, para que los pacientes no tengan que incurrir en gastos.