Señalan negligencia en servicio de agua

Un grupo de usuarios de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) afectados por el desabastecimiento de agua potable en la zona baja de la ciudad de San Vicente llegó ayer a verificar personalmente la situación de uno de los pozos que, según ellos, pertenece a la autónoma y del cual se abastecen.

Esto porque, en marzo pasado, entre las justificaciones que la ANDA dio por la problemática de agua potable en varios sectores de la zona periférica de la ciudad estaba la baja producción y que dos pozos habían colapsado.

El pozo El Zapote, como identificaron al que llegaron ayer, está ubicado en la calle principal al cantón Candelaria, en la jurisdicción de San Cayetano Istepeque, y de acuerdo con Eduardo Cortez, líder de las comunidades, sería uno de los que dotan de agua a algunos sectores de la ciudad.

“El técnico de ANDA nos había comentado que había colapsado, pero hemos visto que no es cierto, y lo que sí existe es una negligencia, porque es evidente que no hay mantenimiento”, expresó.

En marzo pasado un grupo más grande de usuarios se apostó frente a las oficinas de la ANDA y no dejó ingresar a los trabajadores mientras no fueran tomadas en cuenta sus denuncias, ya que aseguraba que tenía seis meses de no recibir el vital líquido.

Ayer dijeron que la situación no ha cambiado en cuanto a deficiencia en el servicio, y que las pipas que a veces son enviadas por la institución no son suficientes para abastecer a todas las familias que no reciben el agua.

“La desesperación por el agua nos ha traído hasta aquí (al pozo), queríamos verificar lo que dicen los técnicos (de ANDA), y hemos encontrado pozos sin ningún mantenimiento. Hay agua, porque hasta brota, pero no están haciendo nada por solucionar el problema que tenemos”, agregó Cortez.

Las facturas deben ser canceladas pese al servicio irregular, o que no les cae el agua, por lo que el líder hizo un llamado al presidente de la ANDA, Felipe Rivas, a que cumpla con el discurso que dio cuando llegó a presidir la institución.

“Pedimos que nos atienda el llamado a verificar, con técnicos de la central, la situación que ocurre en San Vicente”, afirmó.