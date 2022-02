Señalan que Sala de lo Constitucional aplicó "criterios erróneos" al no suspender permiso ambiental para construcción de Ciudad Valle El Ángel

El colectivo Salvemos Valle El Ángel y el Foro del Agua presentaron un escrito a la Sala de lo Constitucional en el que argumenta alegaciones a la resolución de la Sala del 5 de noviembre de 2021, por no considerar las medidas cautelares solicitadas anteriormente.

Consideran que la Sala ha emitido "criterios erróneos" al no suspender los efectos del permiso ambiental que le faculta la construcción a la empresa y que afecta a las comunidades aledañas al sector de Valle El Ángel.

"Por un lado, la Sala admitía los recursos de amparo que presentamos a principios de 2021 contra el permiso ambiental, pero, por otro lado, no admitía las medidas cautelares que solicitamos. Estas estaban orientadas a dejar sin efecto el permiso ambiental", explicó Carlos Flores, miembro del colectivo.

La Sala argumentó en la resolución que no existe peligro de que se generen daños, pues asume que la empresa no va a iniciar la construcción sin que haya una resolución en firme. Además, consideró que estos proyectos no generan impactos negativos y que, en todo caso, son menores a los positivos, enfatizó el colectivo.

Dalia González, miembro del Foro del Agua enfatizó en que la Sala no valoró el riesgo a futuro y el riesgo eminente que representa el permiso de construcción.

"Estamos solicitando nuevamente las medidas cautelares. Se corre el peligro de que se ocasione un daño irreparable en el territorio. La Sala dice que no hay elementos suficientes, pero el permiso otorgado es un peligro inminente. Ha prevalecido el interés particular sobre el interés publico", denunció.

Agregó que el permiso ambiental da la autorización a la empresa para construir y que ya se ha comenzado a irrumpir en el territorio.