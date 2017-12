Señalan que el FMLN no logra aceptar a quien no combatió

Resistencia hay todavía en el FMLN para aceptar a miembros que no pertenecieron a los grupos guerrilleros que originalmente formaron la composición del partido y que combatieron en la guerra civil salvadoreña, declaró el analista político y exministro de Seguridad, Francisco Bertrand Galindo, en la entrevista “Frente a frente”.

El exfuncionario sacó a colación casos como el del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, que fue expulsado del partido y aseguró que ha habido roces entre el alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, y la dirigencia del partido oficial.

Para Bertrand Galindo al FMLN aún se le dificulta aceptar a personas que no son de la línea dura y eso demuestra que no se adaptan fácilmente a los cambios de la realidad.

Advirtió que esta dificultad les puede generar tensiones de cara a las elecciones municipales y legislativas del 2018 y también para los comicios presidenciales del 2019.

“El FMLN tiene un problema de cómo sobrevive con los que no son de la raza dura. Tienen una manera que al final como que no logran absorber a estos cuerpos extraños que les llegan y yo creo que (Miguel) Pereira es más o menos de ese corte, no creo que sea de los que hayan andado con las balas en la montaña y esas cosas. Entonces ese problema entre la parte del núcleo duro y los candidatos de fuera del partido suelen generar grandes tensiones”, manifestó el exministro.