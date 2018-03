Sensibilizan a los jóvenes a no migrar de forma irregular

Lee también

Una campaña conjunta entre una ONG, empresas, universidades y la embajada de Estados Unidos busca desincentivar la inmigración indocumentada. Cristian Aparicio, vocero de la Asociación de Jóvenes de El Salvador (AJES), informó sobre la campaña que se realiza junto con SUBES, SITRAMSS y universidades para enviar un claro mensaje a las instituciones públicas para que se activen ante el drama de los salvadoreños que toman la decisión de migrar de forma ilegal.Ayer, miembros de AJES agruparon a jóvenes estudiantes de varias universidades privadas del país para discutir sobre las causas y los riesgos de la migración irregular, con el objetivo de que esos jóvenes se conviertan en replicadores de un mensaje sobre el peligro que implica migrar de forma ilegal.“Son jornadas de sensibilización. Vamos a estar desarrollando capacitaciones, teatro universitario; vamos a ejecutar programas de prevención, visitas en medios de comunicación; vamos a hacer campañas virales”, aseguró el representante de AJES.En los grupos focales los jóvenes discutieron sobre las razones que han llevado a sus familiares a buscar un mejor futuro en otros países y la importancia de formarse como profesionales para poder planificar su futuro en el país.El vocero de AJES aseguró que lo más importante de la campaña de divulgación que llevaron a cabo es que esta permitirá establecer un diálogo permanente entre instituciones públicas, medios de comunicación y padres de familia, con lo que se pretende minimizar las posibilidades de que se envíen a menores solos hacia Estados Unidos.El esfuerzo de AJES fue acompañado por la Unión de Empresas del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS), que permitió el uso de la terminal ubicada en el Parque Infantil para realizar la actividad de sensibilización.El proyecto también cuenta con el apoyo de la embajada de Estados Unidos en El Salvador.Según datos oficiales, entre el 1.º y el 25 de enero, 327 menores de edad fueron deportados desde Estados Unidos al país.Aparicio manifestó que el flujo de migrantes no se detendrá únicamente con campañas de información sobre los peligros que se viven en el trayecto hacia Estados Unidos.El activista explicó que si bien estas campañas de divulgación son importantes, estas deben estar acompañadas de una intervención sistemática para atender la multicausalidad de dicho fenómeno.“La gente no va a dejar de viajar porque uno le diga lo peligroso que es. Te dirá que si no la matan en el camino, la matan acá, que prefiere arriesgarse. Lo que va a garantizar el alto impacto de las personas que están en esa condición es generarles oportunidades... Con estas problemáticas sociales nunca se hace lo suficiente, no significa que el Estado no hace todo lo que está al alcance, porque se necesita una intervención más sistemática”, dijo el vocero.El Gobierno, por su parte, ha activado la red de consulados para proteger a los migrantes.